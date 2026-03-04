Besvär för 1177 – jobbar på en lösning

Annons:
Läsare har hört av sig om att de inte lyckas ta sig in på 1177.se. Det visar sig också vara vissa besvär med sajten för stunden.
1177 skriver på sin e-tjänst att det är problem den 4 mars.
"Just nu kan det vara problem med att logga in. Vi arbetar med att lösa problemet", skriver man.
Simon Henriksson
