04 mars 2026
Besvär för 1177 – jobbar på en lösning

För närvarande kan det vara svårt att logga in på 1177.se. Foto: MostPhotos

Besvär för 1177 – jobbar på en lösning

NYHETER 04 mars 2026 14.45

Läsare har hört av sig om att de inte lyckas ta sig in på 1177.se. Det visar sig också vara vissa besvär med sajten för stunden.

1177 skriver på sin e-tjänst att det är problem den 4 mars.

"Just nu kan det vara problem med att logga in. Vi arbetar med att lösa problemet", skriver man.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

