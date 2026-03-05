JUST NU: VATTENLÄCKA I VIMMERBY – HAR STOR PÅVERKAN

En vattenläcka upptäcktes under torsdagsmorgonen i Vimmerby. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

En vattenläcka upptäcktes under torsdagsmorgonen i utkanten av Vimmerby. Trafiken får nu ledas om vid platsen och Vimmerbyborna uppmanas att vara sparsamma med vattnet.

Det var vid klockan 06.20 som Vimmerby Energi & Miljö gick ut på sina sociala medier och berättade att man hade upptäckt en vattenläcka på Åbrovägen vid Åbrobron i Vimmerby. Tekniker skickades till platsen och inledde omgående arbetet med att lokalisera och åtgärda läckan.

Trafiken leds om via riksväg 23 och Krönsmon och man uppmanar alla invånare i Vimmerby att vara sparsamma med vattnet för att hjälpas åt att minska vattenförbrukningen.

Ännu ingen prognos

När vattnet sätts på igen kan vattnet bli brunt eller grumligt, skriver VEMAB. Man ska då spola i kranen tills det är klart igen. Vattnet är inte hälsofarligt att förtära, däremot ges man rådet att inte tvätta vittvätt.

Det finns för närvarande ingen prognos för hur lång tid arbetet med att laga läckan kan ta, men VEMAB återkommer med ny information så snart man vet mer.