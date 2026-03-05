ÖPPNING AV BRON DRÖJER EFTER STORA VATTENLÄCKAN

Tidigt i morse fick Ola Lindblad och hans kollegor på VEMAB rycka ut till Åbrovägen, precis i anslutning till Åbrobron, med anledning av en upptäckt vattenläcka. Foto: Ossian Mathiasson

Det kan ta uppemot två veckor innan bron på Åbrovägen kan öppnas för trafik igen. Orsaken är en omfattande vattenläcka som upptäcktes på torsdagen. Foto: Ossian Mathiasson

– Jag säger att vägen kommer vara avstängd i två veckor, säger Ola Lindblad, projektledare för VA på VEMAB.

En omfattande vattenläcka upptäcktes på Åbrovägen i Vimmerby på torsdagsmorgonen. Arbetet med att lokalisera läckan fortsätter och det kommer dröja innan vägen kan öppna för trafik igen.

Det var vid 6.20-tiden på torsdagen som Vimmerby Energi & Miljö AB blev informerade om en upptäckt vattenläcka på Åbrovägen, precis i anslutning till Åbrobron, i Vimmerby. Ola Lindblad var en av flera tekniker som skickades till platsen för att undersöka omfattningen

– Vi gjorde en brandkårsutryckning med tre man och var på plats tidigt, säger Ola Lindblad och fortsätter:

– Det enda vi fick veta var att det bubblade upp mycket vatten. När vi kom fram visade det sig att allting flöt runt omkring här och det flöt ut vatten över bron också. Det var ett kritiskt läge ett tag.

"Fått hejd på det värsta flödet"

VEMAB-personalen har jobbat för fullt på platsen med att gräva upp asfalten, lämpa bort material och få stopp på vattenläckan.

– Nu har vi äntligen fått hejd på det värsta flödet och grabbarna håller just nu på och letar efter läckan. Jag har precis pratat med en broingenjör med tanke på att vi är så nära bron. Vi har underminerat underlaget i brofästet så vi kommer behöva återställa det.

Arbetet med att lokalisera läckan fortsätter.

– Vi har blivit av med allt vatten, gräver oss ner och letar efter ledningarna som är trasiga. Vi har än så länge inte hittat ledningarna.

Vägen kan stängas av i två veckor

Både bron och vägen fram till Åbro Bryggeri stängdes av i ett tidigt skede på torsdagsmorgonen och trafiken leds om via riksväg 23/34 och Krönsmon.

– Värst är det för Åbros godstransporter som blir mest påverkade. Det är mycket internationella lastbilar som har svårt att förstå vad vi håller på med, men de lär sig nog att följa pilarna.

Hur länge räknar ni med att vägen kommer vara avstängd?

– Jag säger två veckor med tanke på att båda broarna är påverkade. Det är underspolat och betongfundamentet som håller emot har spruckit. Det måste åtgärdas. Trafiken kommer vara helt avstängd tills vi är färdiga. Vi måste gräva ur hela vägen fram till brofästet och se hur mycket det har sjunkit, fylla upp och lägga på nytt. I och med att det är en bro så är det lite speciellt.

Vad kan du säga om skadorna som det har blivit på bron?

– Det är nog ingen fara med bron i sig. Det vi ska försöka göra är att få bort så mycket blött material som möjligt och bygga upp vägkonstruktionen igen fram mot bron så vi inte får några sättningar i framtiden. Jag har sökt hjälp från en broingenjör i Kalmar som får komma hit och göra en bedömning av skadorna.

"Marken trycker på dem"

Ola Lindblad har koll på vad som har orsakat den omfattande vattenläckan.

– Det är ett gammalt ledningssystem vi har. I år har vi haft en värre vinter än vad vi har haft tidigare tio år. När tjälen rör sig så mycket som den gör så blir det att gamla ledningar går sönder. Det blir att marken trycker på dem, vilket gör att det blir hårdare slag ner och rörelse där det inte brukar röra sig. Stenar rör sig uppåt i vägen och allting lever under oss.

VEMAB uppmanar fortsatt till sparsamhet med vattnet. Vattenet kan vara smutsigt och vissa områden har även ej begränsad eller ingen vattentillgång alls.