05 mars 2026
UPPGIFTER: KOMMUNAL TJÄNSTEMAN UTKÖPT

Trafikingenjören Maria Åkerö har blivit utköpt, enligt uppgifter till vår tidning. Foto: Simon Henriksson

NYHETER 05 mars 2026 13.00

Enligt trovärdiga uppgifter till Dagens Vimmerby har kommunens köpt ut trafikingenjören Maria Åkerö. Samhällsbyggnadschefen Ricard Carlenius vill inte kommentera ärendet. 

Uppgifter till DV gör gällande att Maria Åkerö köpts ut från sin anställning som trafikingenjör. Åkerö har suttit på posten i nästan exakt tio år. Vad som ligger bakom uppgörelsen är oklart. Hur uppgörelsen ser ut mellan parterna i detalj är också okänt.

– Det är inget jag kan kommentera just nu, men jag kanske kan återkomma när jag fått mer information, säger samhällsbyggnadschefen Ricard Carlenius. 

Kan du bekräfta att uppgifterna stämmer? 

– Jag vill inte kommentera mer nu. 

Vi har sökt Maria Åkerö, men utan resultat. 

Vet du mer? Tipsa oss på redaktion@dagensvimmerby.se.  

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

