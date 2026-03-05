UPPGIFTER: KOMMUNAL TJÄNSTEMAN UTKÖPT

Trafikingenjören Maria Åkerö har blivit utköpt, enligt uppgifter till vår tidning.
Foto: Simon Henriksson
Uppgifter till DV gör gällande att Maria Åkerö köpts ut från sin anställning som trafikingenjör. Åkerö har suttit på posten i nästan exakt tio år. Vad som ligger bakom uppgörelsen är oklart. Hur uppgörelsen ser ut mellan parterna i detalj är också okänt.
– Det är inget jag kan kommentera just nu, men jag kanske kan återkomma när jag fått mer information, säger samhällsbyggnadschefen Ricard Carlenius.
Kan du bekräfta att uppgifterna stämmer?
– Jag vill inte kommentera mer nu.
Vi har sökt Maria Åkerö, men utan resultat.
Vet du mer? Tipsa oss på redaktion@dagensvimmerby.se.