Vägen i Södra Vi öppen för trafik igen

Vattenläckan på Djursdalavägen i Södra Vi har ställt till med problem i knappt två veckors tids. Nu är vattenläckan åtgärdad och vägen öppen för trafik igen.

Det har sedan den 23 februari varit en vattenläcka på Djursdalavägen i Södra Vi, det vill säga vägen ut från samhället och i riktning mot Krön. Vattenläckan har ställt till med problem i trafiken och trafikanter har fått ta en omväg via mindre gator i Södra Vi för att ta sig ut på Djursdalavägen.

”Det har varit tre läckor och extremt omständligt. Det är mycket kablar i vägen och det har varit jättekämpigt. Det är väldigt blött i området och vi bedömer det som ett av de värre schakter vi gett oss på. Vi har haft fjärrvärmeledningar, dagvattenledningar, högspänning, lågspänning, gatuljus, sju olika fiberdragningar över oss för att komma ned till de två och en halv meter till vattenledningen. Tack vare skickliga maskinister och duktiga killar på plats har allt flutit på oerhört smidigt”, sa Ola Lindblad, projektledare för VA på VEMAB, till vår tidning i går.

Vägen asfalterades på torsdagsförmiddagen och är nu återigen öppen för trafik.

”Vi tackar alla för visat tålamod under arbetets gång”, skriver VEMAB på sin Facebooksida.