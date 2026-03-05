Familjen från trakten fast i Indien – flight efter flight ställs in på grund av kriget

Nils, Maria och Hanna Sandebo skulle ha spenderat en dryg vecka i Indien. Efter att kriget bröt ut i Iran har många flighter med mellanlandningar i området ställts in och familjen är några av alla resenärer som nu är strandsatta. Foto: Privat

Tanken var att Maria Sandebo och barnen Nils och Hanna från Mariannelund skulle tillbringa ungefär en vecka i Goa i Indien för att hälsa på det barnhem som familjen stöttat i många år. När USA och Israel i lördags påbörjade sitt anfallskrig mot Iran blev familjen liksom många andra resenärer strandsatta. Efter att flight efter flight blivit inställda och biljettpriserna skenat har Maria äntligen lyckats få tag i biljetter, men oroar sig för att även den flighten kommer att ställas in. – Med lite tur kommer vi med planet nästa fredag och landar hemma på lördagen, säger hon samtidigt som hon förklarar att de känner sig lyckligt lottade jämfört med många andra.

Resan till Indien är sannerligen en som familjen Sandebo sent ska glömma. Maria och barnen Hanna och Nils, 15, reste den 23 februari hemifrån Mariannelund för att besöka det barnhem i Goa, Indien, som familjen stöttat i många år. Tanken var att spendera några dagar på barnhemmet, och sedan ha några sköna semesterdagar innan flyget hem skulle gå via Dubai igen den 4 mars. Liksom så många andra resenärer världen över har de blivit strandsatta efter att flygtrafiken på många håll ställts in till följd av kriget i Iran och länderna runtomkring.

– Vi hade inte en tanke på att det skulle kunna bli på det här viset. Jag hade inte förstått att Trump skulle trycka på någon knapp just nu, och inte att det skulle påverka oss trots att vi inte ens skulle till något av länderna däromkring, säger en uppgiven Maria som de senaste dagarna spenderat det mesta av sin vakna tid med att leta alternativa resvägar hem.

Tre flighter har ställts in - biljetter för 180 000

Hitintills har tre flighter som familjen bokat blivit inställda.

– Hade det varit vår första resa till Indien så hade jag nog haft panik. Men vi känner oss trygga här och bor på ett ställe där vi varit många gånger och känner personalen. Vi kan be om hjälp, så vi har det jättebra om man jämför med andra.

Att resan blir bra mycket dyrare än vad de räknat med står dock klart. Biljetterna som Maria bokade för sig och de två tonårsbarnen kostade från början sammanlagt 18 000 kronor, tur och retur. En enkelbiljetthem är nu betydligt dyrare.

– Jag hittade en flight häromdagen som kostade 180 000 kronor. Nu har vi lyckats boka en den 13:e som vi har råd med, men den kostar ändå 40 000 kronor. Det är inte så att man snyter det ur näsan direkt, det är tufft.

Att det dessutom blir minst en extra vecka på hotellet är ett senare problem. Maria och barnen är bara tacksamma att det fanns plats för dem att stanna.

– De har inte så mycket gäster tack och lov, så de har sagt att vi får stanna. Vi får försöka lösa ut oss när vi ska hem. Jag är glad för att vi har en liten och smidig Sparbank när det blir en sådan här kris!

Mikael sköter vardagspusslet hemma

Hemma i Mariannelund väntar maken Mikael med familjens övriga fyra barn. Familjen Sandebo har tre egna barn, och tre familjehemsplacerade. Att få ihop vardagen är ett pussel, och ingen av dem hade räknat med att Maria skulle vara borta längre än en drygt en vecka.

– Jag fick ett psykbryt igår när jag pratad med Mikael hemma. Man känner sig så maktlös, och vill inte utsätta barnen för att ta en flight där man riskerar att utsätta dem för fara. Mikael sitter där han sitter med fyra barn och kan inte göra någonting han heller. Vi hade ju räknat med att jag skulle vara hemma nu, så det ställer till en hel del.

Efter att tre flighter blivit inställda hoppas nu Maria på att den hon bokat, visserligen på fredagen den 13:e, blir en som kommer att bli av. Tanken är att hon och barnen först ska flyga till Mumbai, för att därifrån ta ett flyg till Addis Abeba i Etiopien, och sedan ett direktflyg till Stockholm.

I väntan på hemresa underhåller Maria och ungdomarna sig bäst de kan och försöker se det positiva i att få extra semesterdagar.

– Vi solar, går till havet, har besökt en marknad, läser böcker och spelar kort. Och så är vi glada att vi hann vara på barnhemmet, som var hela syftet med resan, innan allt började. Det var skönt att få vara där utan oro i kroppen.

Ingen hjälp från UD

Maria har haft kontakt med UD, men inte fått någon form av hjälp.

– Jag har mejlat UD och frågat om de kan göra något, men fick svar att jag fick läsa på deras hemsida. Där står det att man år boka om resan själv med hjälp av sitt resebolag. Så vi har inte fått någon hjälp överhuvudtaget. Det känns riktigt svagt, även om jag kan förstå att de har fullt upp med dem som sitter sämre till än oss.