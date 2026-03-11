Högsta chefen om utköpet: ”Önskar alltid ett annat utfall”

Förvaltningschefen Jabril Seven uttalar sig i generella ordalag om utköpet av läraren för 32 månadslöner. Foto: Simon Henriksson

En lärare på en skola i Vimmerby köptes ut för 32 månadslöner. Förvaltningschefen Jabril Seven är återhållsam med kommentarer, men ser utfallet som ett misslyckande.

I måndags kväll avslöjade DV att en lärare på en skola i Vimmerby köps ut för 32 månadslöner. Skälen bakom utköpet är höljt i dunkel och i stort sett ingen av de inblandade har velat kommentera händelsen.

När vi på onsdagen når rektorn på enheten hänvisar hen vidare till förvaltningsledningen. Jabril Seven tillträdde posten som chef för barn- och utbildningsförvaltningen för tre månader sedan.

– Jag vet inte hela historiken och kan inte kommentera enskilda ärenden, men det jag kan säga är att alla överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare sker i samråd, säger han.

"Gör alltid anpassningar"

I december var läraren avstängd under utredning, enligt den dåvarande tillförordnade förvaltningschefen Anders Eriksson. I veckan fick DV uppgifter om att det inte gjorts någon utredning.

Jabril Seven har ”ingen kännedom” om en eventuell utredning.

Att köpa ut en medarbetare för 32 månadslöner är ovanligt. Totalt väntas beslutet kosta kommunen cirka två miljoner kronor.

– Utan att kommentera beloppet specifikt så följer vi de riktlinjer som finns och det handlar om direktiv när det är tidigare fall och anställningstid. Vi följer lagen helt enkelt.

Har ni försökt göra några anpassningar för att undvika det här?

– Det är samma sak där. Jag kan inte kommentera det enskilda ärendet. Generellt när det gäller samspel mellan arbetsgivare och arbetstagare gör man alltid anpassningar.

Ser du den här utgången som ett misslyckande?

– Man kan väl säga såhär att när vi rekryterar är det en investering för oss, när vi inte kan behålla det så hade vi såklart önskat ett annat utfall.

Kan du säga något om det handlar om brister i undervisningen eller brister gentemot eleverna?

– Nej, det är samma svar där.

Uppgifter till oss säger att läraren var fackligt aktiv. Kan du kommentera om det spelat in?

– Det är helt oväsentligt, när man har en dialog är det mellan en medarbetare och en arbetsgivare, det är inte det man tittar på.

Ni har tidigare sagt att medarbetaren inte misstänks för brott. Stämmer det fortfarande?

– Det stämmer nog, jag känner inte till det i alla fall.