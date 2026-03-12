Vattenavstängning drabbar många Vimmerbybor i dag

Många Vimmerbybor kommer under torsdagen att tillfälligt bli utan vatten. Foto: MostPhotos

Många Vimmerbybor kommer i dag att bli utan vatten då Vemab tillfälligt tvingas stänga av tillförseln.

Det är arbetet med anledning av läckan vid Åbro som Vimmerby Energi och Miljö kommer att behöva stänga av vattenleveransen med en timmes avbrott någon gång mellan 11-16 under tprsdagen. Det skriver Vemab på sina sociala medier.

Enligt Vemab kommer boende och verksamheter från Åbro och uppåt att drabbas, vilket gäller hela Krönsmon, Skillingarumsvägen, Korkavägen, Petersborgsvägen, Åbrobacken, Hermansborgsvägen, Gamla Eksjövägen, Vidersborgsvägen och Trekantsvägen.

Vemab ger också följande information:

"När vattnet sätts på igen kan vattnet bli brunt eller grumligt, spola i kranen tills det är klart igen. Vattnet är inte hälsofarligt att förtära. Undvik att tvätta vittvätt."