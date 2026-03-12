Inflationen sjönk i februari – matpriserna svagt uppåt

El- och matpriser drev på inflationen i februari, enligt statistikmyndigheten SCB. Sammantaget föll dock inflationen till 1,7 procent, enligt måttet KPIF.

”I februari kan vi se att inflationstakten enligt KPI främst påverkades av högre priser på el och livsmedel men även på restaurangbesök. Prisuppgångarna motverkades av fortsatt låga räntekostnader”, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB i ett pressmeddelande.

Även tandvårds- och drivmedelspriserna drog nedåt, medan köttpriserna var pådrivande i matprisuppgången.

Nedgången för inflationen i februari ligger i linje med den preliminära beräkningen från SCB i förra veckan.

I januari låg inflationen, den årliga prisökningstakten enligt måttet KPIF, på 2,0 procent.

Svagt ökade matpriser

Vad gäller matpriserna så fortsatte de att öka något i februari, enligt SCB:s konsumentprisindex.

I genomsnitt steg priserna på livsmedel och alkoholfria drycker med 0,4 procent jämfört med januari och med 1,8 procent i årstakt. Samtidigt sjönk priserna på smör och choklad. Bland de varor som ökade mest i pris märks gul lök, citroner och apelsiner.

Även kaffepriset fortsatte att stiga, om än inte lika brant uppåt som under fjolåret.

– Prisuppgången på kaffe har dämpats, den är inte lika dramatisk längre, säger Caroline Neander.

Kaffepriset ökade med drygt 5 procent jämfört med januari. Sett över ett år har priset på kaffe stigit med knappt 16 procent.