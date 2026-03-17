JUST NU: Ny vändning – klartecken för lodjursjakt i länet

Licensjakten på lodjur återupptas med omedelbar verkan. Kammarrätten i Sundsvall upphävde i dag det tillfälliga jaktstoppet. Åsikterna om beslutet går isär ute i landet.

Kammarrätten i Sundsvall meddelar inte prövningstillstånd för överklagandena av årets licensjakt på lodjur i samtliga län som har beslutat om jakt. Det beslutades under tisdagen.

Kammarrättens interimistiska beslut om inhibition upphör därmed att gälla, och förvaltningsrättens avgörande står alltså fast. Lodjursjakten kan nu starta igen i samtliga lodjurslän i mellersta- och södra förvaltningsområdena, däribland Kalmar län.

Tummen upp från jägarna

Kammarrättens beslut välkomnas av jägarna.

– Vi är nöjda med att det blir jakt. Däremot är en stor skada redan skedd, när den absolut bästa jaktperioden nu har passerat, kommenterar riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson på Jägarnas Riksförbund till tidningen Jakt & Jägare.

– Dessutom finns det massor av jägare som har drabbats. De har ansökt om semester, tränat sina hundar, bokat boende och så vidare. Det är mot den bakgrunden som vi kommer att fortsätta jobba för ett bättre regelverk, säger han.

Naturskyddsföreningen kritisk

Naturskyddsföreningen, som meddelar att man kommer överklaga besluten att upphäva jaktstoppet och att inte meddela prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen, är kritisk.

– Det är väldigt oroande att så många lodjur nu kan skjutas, trots att arten är strikt skyddad och hotad. Det här beslutet riskerar att få allvarliga och långtgående konsekvenser för lodjursstammen och för hur vi ser på skyddet av hotade arter i Sverige, säger Beatrice Rindevall, ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

I Kalmar län får totalt 16 lodjur skjutas under 2026 års licensjakt.