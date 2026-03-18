Chefens klänningval blev en riksnyhet: "Hade inte lust med slips"

Så här såg inlägget ut som Mikael Palm publicerade på Linkedin.

Konsulten Mikael Palm är inne som interim chef i Vimmerby kommun. När han hade klänning på jobbet blev det en nyhet på Riks. – Jag hade inte lust med slips den dagen och lånade en klänning av min fru och tog en bild. Ibland vet man inte riktigt vad som blir nyheter, säger Mikael Palm.

Det började med att medarbetarna inom kansli och kommunikation i Vimmerby kommun skrev på en anslagstavla att på tisdagar är det kjol, klänning eller slips som gäller.

– Det är utifrån att vi pratar om att det är vår nu, och då kommer klänningarna och kjolarna fram. Man skrev det som en rolig grej och det är inget tvång eller måste. Jag hade själv inte lust med slips den här dagen och lånade en klänning av min fru som jag drog på mig på en fikarast och tog en bild, berättar Mikael Palm, som är inhyrd konsult och jobbar som interim chef för kommunikationsavdelningen.

Han valde att publicera bilden i ett inlägg på sin Linkedinsida. Där står han själv med klänning på sig och det här blev en nyhet i kanalen Riks, som tidigare ägdes av Sverigedemokraterna. Där skriver Riks att det är kontorets nya klädkod och att det är klänning eller kjol som gäller, oavsett om man är man eller kvinna.

– Det var personalen som tyckte att det var en rolig grej där vi sitter. Den här klänningen är en sådan grej man gör en gång.

Man får ha vad man vill på kontoret?

– Ja, det antar jag. Jag har inga synpunkter på något. Jag säger inte till folk vad de ska ha på sig så länge man är hel och ren. Det här handlade inte om något annat än att man tyckte att våren var här och skrev på anslagstavlan att det är klänning, kjol eller slips som gäller. Vi är inte så många män i gruppen heller.

Arga kommentarer

Nyheten har fått extremt många kommentarer på Riks sociala medier och lejonparten har en mycket kritisk ton. "Hur sjuk måste man vara för att arbeta där?" är en kommentar och "Det blir bara sjukare och sjukare. Jag finner inga ord för denna idioti" en annan.

Mikael Palm har själv inte tagit del av kommentarsfältet.

– Jag hörde bara av min son att det var en del kommentarer. Jag har inte brytt mig om att läsa och bryr mig inte om det. Riks är väl inte mediet med högst kredd kanske. Ibland vet jag inte vad som är nyheter riktigt.

Han ser bara det hela som ett roligt initativ där han försökte lätta upp stämningen med medarbetarna.

– Det var ett läge att bjuda på mig själv. Jag bryr mig inte om kommentarerna, folk ska alltid uttrycka sig. Att det är mycket kommentarer på Riks rör inte mig.

"Kan äga sig själv"

Rubriken i Riks lyder "Annorlunda klädkod i Vimmerby – kjol på tisdagar" och så syns Mikael Palm i klänning på bilden.

– Rubriker kan äga sig själv. Jag uttryckte mig ungefär som deras reporter skrev, att det här är ett initiativ från personalen och inte något tvång. De vill väl fånga upp intresset med sin rubrik, men jag vet inte om någon brytt sig om att läsa vad som står. Nu är det väl andra rubriker som folk reagerar på.

Ingen av medarbetarna ska ha tagit illa vid sig.

– Nej, ingen i gruppen har tyckt att det varit jobbigt. Det här är en anslagstavla där personalen kan skriva. Nästa gång kanske det står att det är bullar på torsdag. Jag tyckte helt enkelt att det var ett roligt initiativ och har man distans till sig själv, så kan man också bjuda på sig själv och det var vad jag gjorde.

Det här är inte första gången Mikael Palm anlitas som konsult av Vimmerby kommun.

– Vimmerby är en fin ort och det är ett trevligt ställe att ha uppdrag på. Jag ska vara fram till sommaren under tiden de håller på och rekryterar en permanent lösning.