Då öppnas bron för trafik igen efter omfattande vattenläckan

För två veckor sedan upptäcktes en omfattande vattenläcka på Åbrovägen i Vimmerby som ledde till att vägen och bron stängdes av för trafik. Om allt går som planerat blir det öppning av bron vid Åbro Bryggeri i morgon (fredag).

Vimmerby Energi & Miljö AB blev tidigt på morgonen torsdagen den 5 mars informerade om en upptäckt vattenläcka på Åbrovägen, precis i anslutning till Åbrobron, i Vimmerby. Tämligen omgående inleddes ett arbete med att gräva upp asfalten, lämpa bort material och begränsa och stoppa vattenläcka.

Både bron och vägen fram till Åbro Bryggeri stängdes av och har varit avstängd i två veckor. Nu, efter ett omfattande reparationsarbete, meddelar VEMAB att bron kommer öppnas för trafik på fredag morgon.

”Om allt går som planerat öppnas bron vid Åbro återigen upp för trafik fredag 20 mars klockan 08.00. Vi vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt varit inblandade i arbetet av återställandet av det som vattenläckan orsakade”, skriver VEMAB på sin Facebooksida.

Arbetet har gått snabbare än väntat. Först signalerade man för att bron skulle vara avstängd i tre veckor.

– Vi sa tre veckor, men allt har gått bättre än förväntat och det har verkligen flutit på. Vi har kört längre dagar för att få allting gjort och för att minimera driftstörningen för de som bor där. Nu är det asfalterat och klart, och vi väntar bara på att det ska svalna till. Vid åtta i morgon är det full framkomlighet igen, säger VEMAB:s projektledare Ola Lindblad till vår tidning.