Finbesök i Frödinge när Viltförvaltningens dag arrangeras

Nu ges chansen att skaffa sig nya och fördjupade kunskaper om älg och kronvilt. När Vimmerby Älgförvaltningsgrupp arrangerar Viltförvaltningens dag på torsdag besöks man av en av världens ledande forskare och föreläsare inom sitt område.

Vimmerby Älgförvaltningsgrupp, som består av tre jägarrepresentanter och tre markägarrepresentanter och ska samordna arbetet med älg och kronvilt baserat på de fyra skötselområdenas planer och beslut, arrangerar kommande torsdag (26 mars) Viltförvaltningens dag i Frödinge bygdegård.

– Vi har sökt och fått pengar från Älgvårdsfonden beviljat av Länsstyrelsen Kalmar län för att kunna göra en satsning på detta evenemang. Det blir en fullspäckad eftermiddag och kväll, berättar Bill Nelson, ordförande för Vimmerby Jaktvårdskrets.

Framstående forskare

På plats finns bland annat Annika Felton som är en framstående forskare vid SLU i Alnarp, specialiserad på klövviltets näringsekologi, särskilt älgars matvanor och skogsskötselns påverkan på foderresurser. Hennes forskning om älgar och deras föda har fått genomslag och respekt hos både jägare och skogsägare i hela världen.

– Hon kommer att hålla en lika spännande som viktig föreläsning. Kunskap är ytterst centralt i det här sammanhanget och i samarbetet mellan jägare och markägare, säger Bill Nelson.

En annan angelägen programpunkt svarar Roger Lundberg, kvalitetssäkrare rovdjur på Länsstyrelsen, för – inte minst med tanke på förekomsten av lo och varg i våra trakter. Utöver detta hålls det bland annat frågestund med föreläsarna och diskussioner samt bjuds på både mat och fika med ostkaka.

Hoppas på fler markägare

Till evenemanget har bland annat personal från Länsstyrelsen bjudits in, liksom jägare och markägare i Vimmerby kommun och angränsande kommuner, Jägareförbunden i Kronoberg och Östergötland, Sveaskog, Södra och Skogsstyrelsen.

Per-Åke Svensson är ordförande i markägarföreningen:

– Vi har arrangerat liknande dagar tidigare och det har varit väldigt uppskattat. Det är viktigt att träffas i lite friare former och dessutom kunna visa hur ett väldigt bra fungerande samarbete mellan jägare och markägare kan se ut, säger han.

– Vad jag skulle kunna önska är att det kommer fler markägare än vad det har gjort tidigare, det är ju trots allt vi som äger frågorna och jägarna som utför, säger Per-Åke Svensson.