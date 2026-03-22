Färre med sjukpenning i Vimmerby – men fler arbetslösa

Antalet som försörjs av sjukpenning minskade ifjol, men samtidigt fick fler arbetslöshetsersättning. Det var trenden i både landet som helhet och i Vimmerby kommun. Det visar ny statistik från SCB.

Antalet som försörjdes med arbetslöshetsersättning i Vimmerby ökade under förra året från 117 till 128 helårspersoner. Det motsvarar en uppgång på 9,9 procent. I riket som helhet ökade antalet försörjda av arbetslöshetsersättning med 12,1 procent.

När det gäller sjukpenning minskade i stället antalet så kallade försörjda helårspersoner i Sverige. Det var trenden även i Vimmerby, där antalet som försörjs av sjukpenning minskade med 9,9 procent och det motsvarar 202 personer.

– Den övergripande bilden är att antalet som försörjdes via sjukpenning minskar under 2025, medan antalet som försörjdes via arbetslöshetsersättning fortsätter att öka. Vimmerby kommun följer den trenden, säger Johan Lindberg, utredare på SCB.

Totalt 11,7 procent av befolkningen

För att underlätta jämförelser visar statistiken hur många personer som de utbetalda ersättningarna och bidragen skulle kunna försörja med full ersättning under ett helt år. Det kallas helårsekvivalenter, eller helårspersoner. Två personer som varit heltidsarbetslösa ett halvår var blir tillsammans med en helårsperson i statistiken.

– Ser man till samtliga sociala ersättningar och bidrag fick 956 helårspersoner sin försörjning från bidrag och sociala ersättningar i kommunen. Det motsvarar 11,7 procent av befolkningen, säger Johan Lindberg.

Vimmerby är den kommun i länet som har näst lägst andel invånare med någon form av ersättning eller bidrag. Högst är andelen i Nybro kommun, där det ligger på 15,7 procent. Mörbylånga har lägst med nio procent. Hultsfreds kommun ligger på 15,4 procent och Västerviks kommun på 13,2 procent.

I hela landet är andelen som försörjdes genom sociala ersättningar och bidrag nu 11,9 procent. Sjuk- och aktivitetsersättning utgör den största ersättningsformen. Totalt försörjdes 3,5 procent av befolkningen av sjuk- och aktivitetsersättningar förra året.