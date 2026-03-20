20 mars 2026
Annons:

Rädda Barnen har valt en ny ordförande i länet. Foto: MostPhotos

Han är ny länsordförande för Rädda Barnen

NYHETER 20 mars 2026 13.54

Rädda Barnen höll distriktsårsmöte den gångna helgen och valde då en ny styrelse. Alexander Finstad från Kalmar är ny ordförande.

Annons:

Söndagen den 15 mars samlades ett 20-tal ombud från länets lokalföreningar i Oskarshamn för Rädda Barnen Kalmar läns distriktsårsmöte. 

En ny styrelse valdes och viktiga beslut fattades också inför det kommande verksamhetsåret. 

Under årsmötet summerades det gångna verksamhetsåret och beslut togs om både en verksamhetsplan och budget för 2026. 

En ny distriktsstyrelse valdes och Alexander Finstad från Kalmar blev ny ordförande.

– Rädda Barnen har aldrig varit viktigare. Barn går hungriga, barn rekryteras till att mörda, barn utvisas och barns rättigheter är på tillbakagång. I den situationen behövs ett starkt Rädda Barnen som värnar de mänskliga värderingar som krävs för att möta vår tids samhällsutmaningar och som står upp för alla barns ovillkorliga rättigheter, säger Alexander Finstad, ny distriktsordförande. 

Enligt Rädda Barnen lever en hög andel barn i ekonomisk utsatthet i länet. Barnfattigdomsrapporten från oktober 2025 visade att drygt 6 000 barn lever i barnfattigdom i länet. 

"För Rädda Barnen Kalmar län är detta en prioriterad fråga, och distriktet vill se förändring för att förbättra barns livsvillkor", skriver man.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

