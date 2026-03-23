BARA MURSTOCKEN KVAR – ÄGARENS TEORI OM BRANDORSAKEN

"Eventuellt kan det vara en råtta eller något som gnagt på en elkabel", är fastighetsägarens egen teori om brandorsaken. Foto: Lotta Madestam

Det syns en tydlig gräns i gräsmattan. "Vi har avsatt en enhet som är dedikerad till att hantera potentiella gräsbränder på grund av gnistregnet", sa räddningstjänsten på plats. Foto: Lotta Madestam

Bostadshuset står bara ett 15-tal meter ifrån ladan, och fokus lades snabbt på att förhindrade spridning till närliggande byggnader. "Man kan se är att plasten på jacuzzin smält i framkanten", säger fastighetsägaren Bengt. Foto: Lotta Madestam

Murstocken står ensam kvar efter söndagskvällens brand i en lada på Vetlandavägen. Foto: Lotta Madestam

Bara murstocken och järnskrot minner om Bengt och Lenas lada som fattade eld intill bostadshuset på Vetlandavägen i Målilla på söndagskvällen. – Eventuellt kan det vara en råtta eller något som gnagt på en elkabel, troligtvis är det så, säger han och bevittnar förödelsen.

När räddningstjänsten kom fram till platsen på Vetlandavägen var ladan fullt övertänd och det konstaterades snabbt att den inte skulle gå att rädda, utan styrkorna fokuserade på att begränsa branden och se till att den inte spred sig vidare.

Styrkan från Rosenfors har varit kvar under natten och lämnade någon gång runt halv niotiden. En vattenspridare står mitt i brandresterna, i syfte att få ner temperaturen.

– Hoppas inte det börjar blåsa bara, säger fastighetsägaren Bengt när vi träffas på platsen.

Kan du berätta vad som har hänt?

– Det är vår lada som brunnit ner med allt bråte i. Vi använde den som förvaringsplats. Det är bara materiella förluster, vi hade inga djur i den.

Hur upptäcktes branden?

– Det var en säkring som gick inne i huset och så såg jag att det lyste på baksidan av ladan, det brukar det inte göra.

Det visade sig att det var lågor som lyste upp på byggnadens baksida.

– Det gick ganska fort. Det är en gammal lada, torrt virke, så det var väl övertänt på någon halvtimme.

Har du någon teori om vad som orsakade branden?

– Eventuellt kan det vara en råtta eller något som gnagt på en elkabel, troligtvis är det så, säger Bengt vars bostadshus ligger bara ett 15-tal meter ifrån den nedbrunna ladan.

Var aldrig riktigt rädda för huset

Men att elden skulle sprida sig till boningshuset var de aldrig riktigt rädda för, uppger han.

– Det var aldrig någon fara kände vi, räddningstjänsten satte en dimridå, en vattendimma så att säga, mellan ladan och fastigheten. Så det enda man kan se är att plasten på jacuzzin smält i framkanten, så det var en väldig värmeutveckling. Säkert 600-700 grader, berättar Bengt.

Hur mår ni idag?

– Bra! Vi är tacksamma att det gick så bra som det gjorde och vi hann få undan alla bilar. Inne i ladan var det mest gräsklippare, motorsågar och andra sågar som gick förlorat – materiellt bara.

Enligt polisen finns det ingen misstanke om brott i samband med branden.

– Det har upprättats en anmälan om brand utan misstanke om brott, säger Jimmy Modin, presstalesperson vid Polisregion Syd.

Annons:

”Vi kunde inte rädda någonting”

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 20.22 på söndagskvällen. Precis som man befarat gick det inte att rädda något av ladan.

– Vi kunde inte rädda någonting. Det har brunnit häftigt och det var så övertänt när vi kom fram. Vi fick släcka det och sedan inrikta oss på att skydda intilliggande byggnader. Vi har ett uthus/garage som är ett par meter ifrån och boningshuset är ytterligare tio meter ifrån, sa Andreas Enberg till vår tidning i går kväll.