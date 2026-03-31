Paret öppnar butik i Västervik – satsar på hållbar handel

Jonas Carlsson och Karin Carlsson öppnar snart en ny butik i centrala Västervik. Foto: Privat

Efter att tidigare endast ha varit en webbutik tar Ekobay Store nästa steg och öppnar en fysisk butik i centrala Västervik. Bakom satsningen står ett lokalt entreprenörspar som vill göra det enklare att handla hållbart.

Inom kort öppnar Ekobay Store i Västervik. Det ett nytt butikskoncept som kombinerar fysisk butik och showroom med webbutik. Konceptet bygger på att samla produkter inom både hem och livsstil på ett och samma ställe.

– Webbutiken drog vi igång 2018, men vi har haft den vilande ett tag. Nu kommer vi att lansera den igen i samband med att vi öppnar upp butiken i Västervik. Att ha en fysisk butik har funnits i våra tankar under en längre tid, och nu kände vi att tiden var inne och att vi har hittat en bra lokal, säger Jonas Carlsson, uppväxt i Vimmerby och som driver butiken tillsammans med sin fru Karin.

I webbutiken kommer kunder att hitta bland annat inredning, belysning, elektronik och badrumsinredning, medan den fysiska butiken kompletterar med vardagsprodukter inom rengöring, kroppsvård samt hud-, hår- och skönhetsprodukter.

Vill göra det enkelt att välja rätt

Verksamheten utgår från ett cirkulärt tänk, och tanken är att göra det enklare för kunder att förstå vad de köper genom större transparens kring material, innehåll och ursprung.

– Vi vill skapa en plats där det känns enkelt att välja rätt. Inte genom att erbjuda mer, utan genom att välja ut bättre, vi har testat åt er.

Mer information om öppning och lansering kommer att presenteras inom kort.