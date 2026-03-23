Så mycket får din kommun i vindkraftsstöd 2026

Flera kommuner i länet får nu pengar för att man har vindkraft. Foto: MostPhotos

Nu har den statliga myndigheten Energimyndigheten fattat beslut om hur mycket kommunerna får i bidrag för vindkraft. Utbetalningarna påbörjas den 23 mars. Här kan du se hur mycket kommunerna i länet får.

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner med vindkraft. För 2025 är 340 miljoner kronor avsatta och för 2026 handlar det om 370 miljoner kronor.

– Stödet syftar till att öka kommunernas incitament att säga ja till ny vindkraft och kompensera de kommuner där det redan byggts vindkraft, säger Elin Larsson, enhetschef på Energimyndigheten.

Beloppen baseras på kommunens andel av Sveriges totala installerade effekt vindkraft. Nu redovisas beloppen som kommer att betalas ut till landets kommuner för förra året och det här året. Under måndagen påbörjades utbetalningen av stödet för 2025 och därefter kommer stödet för 2026 att betalas ut.

Så mycket får kommunerna här

Mest i hela landet får Piteå kommun. För 2025 rör det sig om knappt 39 miljoner kronor och för 2026 handlar det om drygt 42 miljoner.

I Kalmar län får Mönsterås kommun mest pengar. Det rör sig om 4,5 miljoner för 2025 och drygt 4,9 miljoner för 2026. Därefter kommer Borgholms kommun med 2,4 miljoner respektive drygt 2,6 miljoner.

Västerviks kommun får knappt 1,7 miljoner för 2025 och drygt 1,8 miljoner för i år. Kalmar kommun kommer att få knappt 1,5 miljoner för förra året och drygt 1,6 miljoner för det här året.

I Nybros och Torsås fall rör det sig om 763 000 kronor för 2025 och 830 000 kronor för 2026. Hultsfreds kommuns kassa förstärks med 521 000 kronor respektive 567 000 kronor. Mörbylånga får 316 000 respektive 344 000 kronor.

Vimmerby kommun, som saknar vindkraft, får inte heller några pengar.