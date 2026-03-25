65 personer varslas – vd:n om nedläggningen: ”Jobbigt beslut”

"Det var ett väldigt jobbigt beslut att ta", säger Owe Wedebrand, interim vd, om att man nu lägger ner den anrika fabriken i Gunnebo.

Under onsdagen gick Simpson Strong-Tie ut med att fabriken i Gunnebo kommer att lägga ner innan året är slut. Det här innebär bland annat att 65 personer kommer att varslas. – Det är ju ett anrikt företag på en klassisk bruksort, så det var verkligen inte ett enkelt beslut, säger Owe Wedebrand, interim vd för Simpson Strong-Tie.

Simpson Strong-Tie tillkännagav tidigare idag sitt beslut att lämna segmentet för spikprodukter i Europa, vilket främst påverkar verksamheten i Sverige och den nordiska marknaden. Det här innebär att fabriken i Gunnebo, som tillverkar spik, kommer att stängas.

"Efter en utvärdering av olika strategiska alternativ har Simpson Strong-Tie kommit fram till att lämna spiksegmentet är det enda hållbara alternativet för att säkerställa företagets långsiktiga framgång. I linje med sitt fortsatta engagemang på den svenska marknaden behåller företaget ett starkt fokus på sina strategiska områden: skruv, infästning och byggbeslag", skriver de i ett pressmeddelande.

"Chockade och ledsna"

Det var 2017 som Simpson Strong-Tie förvärvade det som tidigare var Gunnebo Fastening och Gunnebo Industrier, som har funnits i över 260 år i Västerviks kommun. I dagsläget är det 79 anställda i Simpson Strong-Tie Sverige, varav 65 personer berörs av den här nedläggningen.

Resterande jobbar bland annat inom sälj och marknad, vilket ska fortsätta att vara kvar i Sverige. Övriga jobb inom Simpson Strong-Tie finns i andra länder i Europa.

Hur reagerade de anställda på beskedet som de fick i dag?

– Som man gör när man får sånt här besked. Många vet att det har varit kämpigt under en längre tid, men det är klart att många blev chockade och ledsna. Vi förstår att det är ett jobbigt besked att få. Nu känns det viktigt för oss att ta hand om dem i den här processen, säger Owe Wedebrand, som har varit interim vd för Simpson Strong-Tie sedan i december.

Han vill vara tydlig med att beslutet inte har något med de anställdas prestation att göra.

– De har gjort ett jättebra jobb, det här handlar bara om att marknaden ser annorlunda ut idag. Eftersom spik som vi tillverkar här alltmer ersätts av skruv så har vi har dragits med stora förluster under många år.

Vad händer med de anställda nu?

– Nu läggs det ett varsel, sen har man lite olika uppsägningstider. En del har lite längre beroende på hur länge man jobbat och så vidare.

Nu ska också deras kunder att informeras om beslutet.

– Vi har ju ett kundåtagande, och tanken är att de kunder vi har inte ska drabbas under 2026. Produktionen av spik kommer upphöra ungefär i slutet av september, och sedan kommer vi ha kvar lagret under en lite längre tid.

Finns det någon chans att anläggningen i Gunnebo blir uppköpt och därmed blir kvar på något sätt?

– Ja det är möjligt, och det sa vi också till de anställda idag. Det är ju ett starkt varumärke, så det är inte en omöjlighet. Men det är ingenting som vi kan lova förstås.