Tyska parets oväntade syn – lodjur i trädgården: "Fantastiskt"

Gunnar och Iris Blaschka, med sommarställe i Östantorp i Vimmerby kommun, såg ett lodjur i trädgården på torsdagen. Bilden är ett montage. Foto: Privat

Tyska paret Gunnar och Iris Blaschka gjorde en minst sagt oväntad upptäckt och såg ett lodjur i trädgården i Östantorp, nordväst om Toverum i Vimmerby kommun, på torsdagskvällen.

Dagens Vimmerby kontaktades under torsdagskvällen av Torbjörn Lindgren, bosatt i Östantorp i Vimmerby, som hade fått bilder skickade till sig av sina tyska grannar Gunnar och Iris Blaschka.

– Det är ett tyskt par som har ett sommarställe här i Östantorp. De bor några mil söder om Berlin och är här i Östantorp rätt ofta, säger Torbjörn Lindgren.

Det tyska paret gjorde vid 19-tiden på torsdagen den mäktiga och överraskande upptäckten med att ha ett lodjur stående i trädgården.

– De säger att det är fantastiskt, helt fantastiskt. Det var ett lodjur som kom och gick över tomten, stannade vid soptunnorna och tittade upp mot ängarna och försvann sedan därifrån, säger Torbjörn Lindgren.

Vad säger du själv om att ett lodjur har setts i Östantorp?

– Jag har bara sett bilderna och det är otroligt. Det är väl en sån där sak som aldrig händer egentligen. Det är inte ofta och för deras del så händer det nog aldrig igen.