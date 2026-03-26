Agnetas försvinnande togs upp i Efterlyst: ”Vände på en sekund”

Nu i sommar är det fyra år sedan Agneta Hultman försvann spårlöst från sitt hem i Björksebo. I kväll var hennes försvinnande med i ett fyra minuter långt inslag i TV3-programet Efterlyst.

Strax före midsommar 2022 försvann Agneta Hultman. Hon gick ut från sitt hem i Björksebo utanför Vimmerby och ingen har därefter sett henne. Hon försvann och kort därefter hittade hennes sambo Matz Eklund en påse med hennes kläder några meter från bryggan vid en närliggande sjö.

Sjön har genomsökt många gånger och Agnetas kropp har inte hittats i sjön. Frågan som alla ställer sig är vad som egentligen har hänt Agneta.

I säsongsavslutningen av TV3-programmet Efterlyst togs fallet upp och produktionen träffade och intervjuade Matz Eklund och döttrarna Gabriella och Vendela Eklund tidigare i veckan

”Alltså livet vände på en sekund. Det var det värsta jag har upplevt i hela mitt liv”, säger Vendela Eklund i programmet.

"Fanns inget annat alternativ"

Matz Eklund var det som upptäckte att det var Agnetas kläder som låg i påsen.

”Jag fick direkt en väldigt konstig känsla och sedan kom det polis och räddningstjänst. Det bara drällde in folk från alla håll. Vi sökte hela kvällen och vi sökte nog ända fram tills att det inte gick att söka längre och tills att det blev för mörkt. Vi hittade ingenting”, säger Matz Eklund i programmet.

Produktionen beskriver den akuta sökinsatsen som intensiv och säger att ärendet avskrevs som en drunkningsolycka efter några dagar. Polisen hade inga spår att gå vidare med, vilket gjorde att Matz och döttrarna gjorde egna sökinsatser.

”För mig i det läget fanns inget annat alternativ. Det enda var att jag ville hitta mamma”, säger Vendela.

Familjen har letat i de närmaste sjöarna och är tacksamma för all hjälp de har fått från frivilliga som har ställt upp med teknik, båtar, hundar och med sin egen tid. De berättar i programmet att de hade önskat att polisen kunnat hjälpa till mer.

”Mer hjälp att leta egentligen med allt vad det innebär, alltså allt det vi gjorde själva under väldigt lång tid. Det är klart att man förstår att det handlar om resurser”, säger Vendela Eklund.

"Vet inte vart vi ska vända oss"

Många gånger har de fått markeringar om att det kan finnas en kropp på botten, men varje gång har det varit något annat.

”Det har hänt att man har tänkt att man nästan hellre fått ta emot det beskedet att hon faktiskt hittades i sjön samma dag som vi anmälde henne försvunnen. Det hade i alla fall varit bättre än att ha det så här som vi har haft det med att leva i den här ovissheten så länge. Just nu vet vi inte vart vi ska vända oss eller vad vi kan göra mer för att hitta henne”, säger Gabriella Eklund.

Självmord känns helt otänkbart, enligt Matz Eklund, även om hon hade varit trött och nedstämd ett tag.

”Vi skulle få det andra barnbarnet och det var det enda hon pratade om. Vi hade nyligen köpt en husbil som vi åkte i och hade planer för sommaren. Det logiska är att hon har simmat ut och drunknat, men så mycket vi har sökt i det här vattnet och inte hittat något, då börjar man tänka att det kan vara något helt annat som har hänt. Sedan vet man inte om det finns någon person som har sett någonting. Skulle det finnas så vill man verkligen att de hör av sig så att man kan få ett avslut på det här”, säger Matz Eklund i programmet.