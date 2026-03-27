RASMUS FAST UTE TILL HAVS – ”FRUSTRERANDE"

Enligt media ska det vara hundratals passagerare som väntat i 30 timmar på att få gå i land. Foto: Privat

I runt 30 timmar har Rasmus Rälg befunnit sig ofrivilligt på en av Stena Lines färjor som inte kan lägga till i Karlskrona, efter att en annan båt gått på grund. Foto: Privat

Rasmus Rälg, 40 år från Hultsfred, är en av passagerarna som sitter fast på Stena-färjan utanför Karlskrona, sedan en annan båt gått på grund. I 30 timmar har han väntat på att få gå i land. – I början var det inte så farligt, men nu är det frustrerande, säger han.

Rasmus Rälg och hundratals andra passagerare befinner sig ofrivilligt på en av Stena Lines fartyg, som inte får lägga till i Karlskrona. Bakgrunden är att en annan färja skadades när den gick på grund i hamnen på onsdagsmorgonen sedan hårda vindar fått förtöjningstrossen att gå sönder, uppger Aftonbladet.

Dykare har undersökt färjan, som fortfarande ligger kvar vid kaj och blockerar andra färjor.

40 timmar till havs

Så det blev en lång resa för Rasmus Rälg, som skulle fått känna fast mark under fötterna vid 07 i går morse efter att han tagit nattfärjan från Gdynia.

– Det är 40 timmar jag varit på den här båten nu, säger Rasmus Rälg som varit i Polen i tjänsten.

Hur känns det att vara strandsatt på en färja så länge, utan att veta när man får gå i land?

– I början var det inte så farligt, men nu när vi väntat i 30 timmar är det frustrerande. Jag är sexbarnspappa, så de väntar på mig där hemma, säger han och fortsätter:

– Jag har en hytt jag kan vila i och ta en dusch. Det värsta är att jag har halva mitt bagage i bilen, det känns lite så där, men det är skönt att de har Wi-Fi ombord, så jag kan ringa hem. Det har blivit några samtal till familj, släktingar och arbetskamrater, och jag har fått ringa Frendo några gånger och förlänga hyrtiden på bilen, berättar han

Så nära men ändå så långt ifrån

Annars går det ingen nöd på resenärerna, som befinner sig bara 15-30 minuter från kajen.

– Vi bjuds på mat och kaffe, det uppskattas. Men det finns ju värre öden, jag läste om en vars diabetesmedicin tagit slut och det är kämpigare för barnfamiljerna. Jag hörde en pappa med tre barn i går som var riktigt frustrerad.

Vad har du gjort hela tiden?

– Jag har gått runt lite, streamat serier och jag kollade på fotbollen i går kväll. Det är mest polacker här, mer än halva fartyget, och värst är det för lastbilschaufförerna som har ankomsttider att passa. Jag förlorar ju inga pengar, utan bara fritid. Det finns värre öden.

Plötsligt hörs ett ljud i högtalaren, kaptenen tar först allt på polska, följt av engelska.

– Han har inte sagt något sedan 07 idag på morgonen. Då sa han att Stena Line inte kan göra någonting, utan att det ligger i händerna på svenska myndigheter. Uppgiften nu är att vi ska till Trelleborg och beräknas vara framme där vid 18.30. Det var skönt att få lite mer information.

Har du någon gång känt dig rädd eller känt en olustkänsla?

– Nej, inget så. De har varit schyssta och tagit hand om oss.