Miljonsatsningen invigd: Ska ge snabbare analyser och bättre vård

I satsningen har man även gjort ett större fika- och väntrum för blodgivare.

"Vi var för trångbodda tidigare, så att vi nu har större lokaler och kan skala upp om det skulle behövas är ju jätteviktigt för oss", Linnéa Nilsson Järesjö, biomedicinsk analytiker.

"De nya lokalerna är jättebra, och snart kommer det att bli ännu bättre för oss, när vi får de nya koagulationsinstrumenten", säger Serafina Duda, medicinsk biolog. Foto: Tess Hartikka

Den nya automationsbanan som sorterar proverna gör arbetet både mer effektivt och mer patientsäkert.

Avdelningen Klinisk kemi och transfusionsmedicin på Västerviks sjukhus har byggts ut och genomgått en omfattande ombyggnation, för att anpassa de befintliga lokalerna till en ny automationsbana.

Under fredagen invigdes de nybyggda lokalerna för klinisk kemi och transfusionsmedicin på Västerviks sjukhus. Satsningen ska ge snabbare provsvar, bättre arbetsmiljö och stärkt patientsäkerhet.

Efter en omfattande ombyggnation har de nya lokalerna för klinisk kemi och transfusionsmedicin på Västerviks sjukhus nu invigts. Regionen har investerat omkring 70 miljoner kronor i satsningen, som bland annat omfattar en ny automationsbana och utbyggd blodtappning.

Målet med ombyggnaden har bland annat varit att skapa ett mer modernt laboratorium, där analyser kan gå snabbare och där arbetsmiljön förbättras för personalen.

– Det här är något vi väntat på länge. Det kommer att leda till att vården blir lite snabbare med den här typen av analysen, vi får bättre förutsättningar för att fatta rätt beslut, och våra medarbetare får en betydligt bättre arbetsmiljö att vistas i, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande.

Hon lyfter också fram verksamhetens avgörande roll i vårdkedjan.

– Det här är en verksamhet som kanske inte alltid syns utåt, men det är ändå en helt avgörande verksamhet för att vården ska fungera. Bakom nästan varje patientmöte så finns ett provsvar, en analys, ett viktigt besked för framtida vård eller behandling, och därmed något som kan betyda oerhört mycket för den enskilda individen.

"Gäller att hänga med"

Pernilla Strömberg, avdelningschef för Klinisk kemi- och transfusionsmedicin, berättar att satsningen också gör att man kommer att kunna hantera fler olika analyser på sikt.

–Det händer ju mycket hela tiden inom diagnostiken, så det gäller att hänga med i tekniken. Nu har vi rätt lokaler för den verksamhet vi har, i jämförelse med vad vi hade innan. Det var trängre, sämre ventilation, dåligt med ljus och sådana saker. Det är viktigt med bra arbetsmiljö också, det ena ger ju det andra, säger hon.

Även personalen märker stor skillnad i de nya lokalerna.

– De nya lokalerna är jättebra, och snart kommer det att bli ännu bättre för oss, när vi får de nya koagulationsinstrumenten som är väldigt moderna. De kommer också vara kopplade till automationen som sorterar proverna automatiskt, så det kommer att bli ett smidigare flöde, säger Serafina Duda, medicinsk biolog.

Viktigt för krisberedskap

Blodcentralen har också fått ett rejält lyft. Sedan början av mars sker blodtappningen i de nya lokalerna, som nu är nästan dubbelt så stora som innan och mer anpassade för verksamheten. Här finns ett nytt fika- och väntrum för blodgivarna, två samtalsrum och tre britsar i stället för två som det var tidigare.

– I Sverige så försöker man ju att vi ska ha beredskapsplaner, vi måste kunna skala upp om det händer någonting, om det blir en kris. Så att vi har större lokaler nu och kan skala upp om det skulle behövas är jätteviktigt för oss, Linnéa Nilsson Järesjö, biomedicinsk analytiker.

Arbetet med allt är i stort sett färdigt och man använder lokalerna i dag, även om vissa mindre detaljer återstår.

– Kylrummet är inte klart, man måste göra om golvet där inne för att det ska isolera bättre till våningen under. Och vi ska göra om ett handfat. Så det är smågrejer som behöver fixas, men på det stora hela är allt klart, säger Pernilla Strömberg.