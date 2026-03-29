50 år sedan de slutade Vimarskolan – skolkamrater sågs på träff

Här är gänget som samaldes på Vimarskolan 50 år efter de slutade där. Foto: Stefan Härnström

I juni är det ett halvt sekel sedan de slutade nian på Vimarskolan. I helgen möttes några av de före detta eleverna för en rundvandring runt platsen där deras skolgång inleddes på 60-talet. Skolkamraterna var förmodligen de första att gå hela sin grundskola i de då nybyggda lokalerna.

Exteriört tyckte de skolbyggnaderna var sig riktigt lika bortsett från påbyggnaden av taken. Idrottshallen fanns även den när de som några av de första ettorna började på Vimarskolan 1967. En stunds funderande och diskuterande mellan deltagarna gav att de antagligen faktiskt var första årskullen att börja där. Som sagt blev det en uppväxt med full grundskolegång tills de slutade nian i juni 1976.

Guidade av Magnus Danlid fick de en tur genom de nuvarande lokalerna och den stora skillnaden mellan förr och nu var insidan.

Åkt från alla möjliga håll

Susanne Lundkvist hade ordnat med återträffen och berättade att de som mött upp hade rest från alla möjliga håll och fick hjälp att räkna upp var man hamnat i livet.

– Vi är sexton på plats, det var lite återbud. Det är folk från Helsingborg, Kalmar, Göteborg, Gamleby...

Några tillägger Varberg och Tranås (men halvtid i Thailand) och Susanne berättade att de efter skolbesöket skulle fortsätta till restaurang Monte Carlo för att prata minnen över en middag.