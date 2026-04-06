Ökade insatser mot den svarta ekonomin gav resultat

Restaurang är en av riskbranscherna när det gäller svart arbetskraft. Genrebild. Foto: MostPhotos

Under 2025 ökade polisen sina insatser mot den illegal arbetskraft. 187 miljoner har kunnat tas tillbaka – men det är bara en bråkdel av vad svart arbetskraft omsätter.

Polisen har gjort fler kontroller av arbetsplatser och resultatet kan man gissa sig till: fler brott har identifierats, fler ekonomiska återkrav har kunnat ställas och fler utbetalningar har stoppats.

– Den organiserade brottsligheten tjänar stora pengar på arbetslivskriminalitet genom att snedvrida konkurrensen, inte betala skatter och avgifter, kringgå lagar och regler och utnyttja arbetstagare – en brottslighet som undergräver hela vårt välfärdssystem, säger Mats Berggren, biträdande chef för nationella operativa avdelningen, Noa.

Den illegala ekonomin bedöms omsätta svindlande 352 miljarder kronor, vilket motsvarar 5,5 procent av BNP. Svartarbetet står för 189 miljarder och är en enorm intäktskälla för den organiserade kriminaliteten.

"Kan låta lite i sammanhanget"

Riskbranscher är hotell- och restaurang, bygg, transport, städ och grön näring. I polisens 2 987 kontroller under 2025 identifierades 196 personer som saknade arbetstillstånd och 127 personer som saknade uppehållstillstånd. Insatsen har gett 187 miljoner kronor i återkrav, nekade utbetalningar, sanktioner, avgifter och höjda skatter – mer än dubbelt så mycket som 2024.

– Det kan låta lite i sammanhanget men tillsammans med resultatet från annan samverkan ­– till exempel i satsningen mot organiserad brottslighet – och vad vi och andra myndigheter gör själva, blir det sammantaget ett betydligt högre belopp, säger Mats Berggren.