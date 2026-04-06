FOLKETS PRIS #3: Emilie kan vinna nytt pris: "Känns som en dröm"

Emilie Strid är en av tre nominerade till Vimmerbyhjärtat – Folkets pris. Hennes satsning på Hemlängtan har blivit en succé och nu har hon planer för att bygga ut ytterligare.

För första gången ska Folkets pris delas ut på Vimmerbygalan. En av tre finalister är Emilie Strid, som framgångsrikt byggt upp Hemlängtan på sin gård utanför Frödinge. – Det känns som en dröm, säger hon om att vara en av tre finalister.

Mitt under pandemin, den 1 oktober 2020, öppnade Emilie Strid en inredningsbutik i en liten lokal hemma på gården utanför Frödinge. Succén var omedelbar och tre år senare hade hon byggt om stallet och öppnade på nytt i betydligt större lokaler.

– Många tyckte att det gick så dåligt under pandemin, men för mig var det lite tvärtom. Vi låg ju utanför Vimmerby och folk ville inte ta sig till stora köpcenter, men de saknade att åka iväg och köpa något. Jag hade inget att jämföra med sedan tidigare, men det gick väldigt bra och det gjorde att jag fick idén till nätshoppen. Jag valde att satsa vidare, berättar hon.

Varför valde du att satsa just där och då?

– Jag har alltid velat ha en inredningsbutik men inte vågat ha en lokal inne i Vimmerby. Jag var och kollade på en lokal, men skulle jag skriva kontrakt var det tvunget att vara på ett år. Går det inte då så har man ändå lokalen så pass länge. När vi köpte gården i Frödinge fanns det ett passande hus på gården och då valde vi att inte hyra ut det igen. Där såg jag chansen att förverkliga min dröm.

Har planer på att bygga ut

Emilie har inte direkt ångrat sig.

– Jag får gåshus bara jag tänker på det. Det har verkligen gått över förväntan. Hade det kommit lite folk bara hade jag varit jätteglad, men nu står jag här i dag och det blir bara mer och mer. Ibland tänker man att nu har nog de flesta varit här och att nyhetens behag är över, men det ger ringar på vattnet och de som kommer tipsar andra.

Hon har redan nya planer för hur hon kan vidareuteckla sin verksamhet.

– Man är alltid på nästa boll. Nu håller jag på att ta fram ritningar. Jag har faktiskt vuxit ur även den här lokalen. Nu handlar det om hur man ska ta nästa steg. Jag har mycket tankar och idéer, men en är att bygga ut lokalen jag har. Jag vill utöka och det är det jag håller på med nu.

Så det kan bli någon gång nästa år?

– Ja, precis. Det här året blir det att samla allt kring ritningar och så, men sedan hoppas jag att jag kan förverkliga det under nästa år. Vi behöver mer plats och det är bara roligt. Det är ett lyxproblem att vi har vuxit ur de nuvarande lokalerna.

"Finaste man kan vinna"

Nu är hon också en av tre nominerade till det nya "Vimmerbyhjärtat – Folkets pris" som kommer att delas ut på Företagsgalan den 17 april. Bakom priset står Företagarna i Vimmerby, Vimmerby Sparbank och Dagens Vimmerby.

– Det är helt otroligt. När jag läste om priset tänkte jag att det här är det finaste man kan vinna. Jag hade inte en tanke på att jag skulle vara på tapeten. Det är många namn man kan sätta på den här listan, så det känns jättestort. Det finns verkligen många Vimmerbyhjärtan och en fin anda i Vimmerby. Det känns lite konstigt, för det är så många som skulle kunna vinna det.

Hur känner du för konkurrensen?

– Jag tar verkligen inte ut någon seger i förskott. Det är verkligen två starka motkandidater, men att bara vara en av tre nominerade känns som en dröm. Det är jättehedrande.

Hur vore det att vinna priset?

– Det vore helt otroligt. Det vore det finaste pris man kan få i Vimmerby. Det är två fantastiska personer som också är nominerade, så det kan nog bli tufft.

