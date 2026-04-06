Stort söktryck till Campus – här är utbildningarna som går för sista gången

Söktrycket inför kommande läsår på Campus i Vimmerby är redan i början av ansökningsperioden ovanligt högt, och alla de fem utbildningar som planerats starta till hösten ser redan ut att vara säkrade. Ansökningsperioden är dock öppen några veckor till, så för den som vill studera till exempelvis automationsingenjör eller fritidslärare är chansen långt ifrån förbi.

– Det är jätteroligt. Vi har kunnat se nästan från början att det varit ett väldigt starkt söktryck, och det är inte alltid det är så, säger Lisa Knutsson, kommunikatör på Campus.

Utbildningarna till Automationsingenjör och Account Manager (som tidigare hette företagssäljare) har båda gått några omgångar, men är fortsatt populära och efterfrågas från näringslivet. Att de inte är helt nya tror Campuschef Sara Olsson kan vara en bidragande orsak till att många vill söka dem.

– Första gången en utbildning går så vill man gärna se att någon annan hoppar på först, men vi kör ju kanske bara en eller två gånger till så det gäller att man är på hugget, säger hon.

Arbetet med att se över utbildningarna och kartlägga vilka yrken som efterfrågas inom näringsliv och kommun pågår ständigt på Campus. För att branscherna inte ska mättas varieras vilka utbildningar som ges, och utbudet förändras från år till år. Till hösten erbjuds fem utbildningar i Vimmerby – Automationsingenjör, Account Manager (hette tidigare företagssäljare), VVS-ingenjör, Specialistsköterska inom psykiatrin samt Grundlärare i fritidshem, men till nästa läsår kan det vara helt andra utbildningar som startar.

Sista chansen att läsa till VVS-ingenjör och lärare i fritidshem

Utbildningarna till automationsingenjör och account manager kommer att ges ytterligare tre omgångar har skolan precis fått besked om, men för den som vill läsa till VVS-ingenjör kan det vara sista chansen till hösten.

– Det är förmodligen sista intaget nu, och ser ut att bli en klass så det är positivt. Vi har kört fyra intag, men det har bara blivit tre klasser. Det brukar vara ungefär där någonstans vi brukar ligga för att känna att marknaden inte mättas. Vi vill inte utbilda våra studenter till arbetslöshet, förklarar Lisa.

För den som funderar på att utbilda sig till lärare inom fritidshem kan det också vara sista chansen på ett tag. Utbildningen har getts i Vimmerby tidigare men haft uppehåll några år. Utbildningen sker i samarbete med skolorna i kommunen, och syftar till att höja behörighetsgraden på kommunens fritidshem.

– Det är en erfarenhetsbaserad utbildning som vi kört innan men haft ett par års uppehåll. Nu kör vi en omgång till, och det är en unik möjlighet att få lärarbehörighet här på hemmaplan med studier på Campus en dag i veckan för att man ska kunna arbeta parallellt.

Planerar för nya utbildningar – hoppas på trädgårdsmästare och apotekstekniker

Redan nu pågår planerna för vilka nya utbildningar som ska starta läsåret 2027-2028 och efter att undersökt marknaden och pratat med näringslivet arbetar Campus för att kunna starta flera nya utbildningar som tidigare inte getts i Vimmerby – bland annat till apotekstekniker, trädgårdsmästare och arbetsterapeut.

– Vi har gjort en kartläggning i Västervik, Vimmerby och Hultsfred och tror inte att det kommer vara bekymmer att hitta varken praktikplatser eller anställning efter utbildningen. Vi måste få utbildningarna beviljade av myndigheten för yrkeshögskola, men att vi kan gå ut med att vi hoppas på det här beror på att näringslivet varit så positiva och säger att det finns ett behov, förklarar Sara Olsson.

30-årsjubileum i maj

Vid sidan av planerandet av nya utbildningar planeras det även för jubileum på Campus. Campus Vimmerby firar 30 år, vilket kommer att uppmärksammas på skolan i maj.

– Det är trettio år sedan Campus startade, men då under namnet högskolecentrum. Vi kände att det är klart att vi ska ha kalas och uppmärksamma det!

Till jubileet i maj har bland annat politiker och kommunala chefer och kommunala verksamheter bjudits in. Det utlovas tårta, bubblig dricka och festlig stämning.

– Vi kommer att ha inbjudna gäster som pratar om vikten av att ha högre utbildning utlokaliserat, och inte bara kopplat till lärosäten. Att vi är en viktig resurs, säger Sara.

Firandet blir en viktig påminnelse om varför Campus behövs i Vimmerby.

– Vi har en kommun som valt att satsa på en sådan här verksamhet. Varför gör man det? Vad är vikten av det och vad får man ut av det som kommuninvånare? avslutar Lisa.