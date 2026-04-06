Det händer för unga på lovet – mängder av aktiviteter runt om i kommunen

Det vankas påsklov i trakten, och för skollediga barn och unga som vill ha något roligt att göra under lovet anordnas det många olika aktiviteter. Här är ett urval!

För den som gärna pysslar på påsklovet finns flera chanser. Hela lovet, måndag 6 april till lördag 11 april står ett pysselbord dukat på biblioteket i Vimmerby dit alla som vill är välkomna att komma för att pyssla påskkort och dekorationer till påskriset. Ingen föranmälan behövs, och aktiviteten är gratis.

Kulturskolan arrangerar som vanligt en mängd aktiviteter under lovveckan, bland annat teaterläger, sminkworkshop och Funkis-workshop och filmskapande. Några aktiviteter är redan fullbokade. Information om platser och anmälan finns på kommunens hemsida.

Även orienteringsklubben satsar på påsklovsaktiviteter. Tisdag 7 april erbjuder klubben prova-på-orientering för barn och unga mellan 6-16 år vid VOK-stugan.

”Möjlighet för barn och unga att testa orientering. Det kommer erbjudas banor av varierande svårighetsgrad. Ingen förkunskap krävs, vi har ledare på plats som instruerar. Även yngre syskon och föräldrar är självklart också välkomna att prova. Rekommenderad klädsel är gympaskor och träningskläder. Ta gärna med vattenflaska.” skriver klubben.

Brädspel i Frödinge, Aktivitetsdax i Södra Vi och discgolf i Storebro

Inte bara i Vimmerby tätort arrangeas det lovaktiviteter. Frödinge Bygdegård bjuder in till att spela brädspel på onsdagseftermiddagen, och i Fabriken anordnar en resa för tonåringar till Storebro för att spela discgolf under onsdagen.

I Södra Vi blir det Aktivitetsdax under torsdagen, och representanter från flera föreningar, Fabriken, biblioteket och Kulturskolan finns på plats med diverse aktiviteter för barn i skolåldern.

Mer information om alla lovaktiviteter, anmälan och eventuell kostnad finns på Vimmerby kommuns hemsida.