DAVE ÄR HÄR – vädervarning i vårt område

Det djupa lågtrycket har fått namnet Dave. Nu rör det sig österut över södra Skandinavien. För vårt område är det utfärdat en gul vädervarning.

Stormen Dave är på väg hit och för flera delar av landet är det orangea vädervarning, bland annat i delar av Götaland. I norra delen av Kalmar län ser det inte ut att bli allra värst, men under påskdagen är det en gul varning utfärdad.

"Under söndagen mycket blåsigt med sydvästlig vind och mycket hårda vindbyar till stormbyar", skriver SMHI.

Varningen, som innefattar Vimmerby, Hultsfred och Västervik, gäller från 12.00 på söndagen till 02.00 natten mot måndag.

"Under eftermiddagen risk för stormbyar i större delen av nordvästra Götaland och sydligaste Värmland, med 21-26 sekundmeter. Under söndag kväll ser blåsten ut att beröra även nordöstra Götaland. Natt mot måndag avtar vinden västerifrån", skriver SMHI.

Myndigheten varnar för att vägar kan blockeras av nedfallna träd eller grenar, att det är risk för förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken och att skador kan uppstå på skog.

"Det finns risk för störningar i el- och telenät i områden med luftburna ledningar. Förankra och säkra lösa föremål, till exempel din studsmatta och dina trädgårdsmöbler. Tänk på att tillfälliga konstruktioner som byggnadsställningar också kan blåsa iväg", skriver SMHI.