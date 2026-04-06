06 april 2026
MILJONVINST TILL VÄSTERVIK IKVÄLL

En person från Västervik blev miljonär på Andra Chansen ikväll. Foto: Pressbild

MILJONVINST TILL VÄSTERVIK IKVÄLL

NYHETER 04 april 2026 22.05

Påskafton 2026 blev en påskafton att minnas för en Västerviksbo. Personen blev nämligen miljonär på Lotto.

Det var första gången för i år som en Lotto-spelare från Västervik blev miljonär. Fullträffen kom i dragningen som kallas Andra Chansen.

– Det ska bli spännande att ta del av vinnarnas reaktioner på denna glada nyhet. Med en miljonvinst kan både små och stora drömmar förverkligas. Jag ser fram emot att höra vilka drömmar dessa vinster bidrar till att förverkliga, säger Natalie Wallin på Svenska Spel som nu ska jaga rätt på vinnaren.

Vinstraden lämnades in på Tre-T-Butiken.

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

