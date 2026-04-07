Flera hundra fortfarande utan ström – Hultsfred värst drabbat

Vid 18-tiden på söndagen var mer än 550 kunder i norra Kalmar län drabbade av strömavbrott. Foto: MostPhotos

Som mest saknade nära 3 000 hushåll i Vimmerby, Hultsfred och Västervik ström. Ett intensivt arbete under måndagen har fått ned antalet till cirka 500 vid 20-tiden under måndagen. Senaste nytt hittar du längst ned i den här artikeln.

Vid 18-tiden var det 280 kunder i Västerviks kommun, 232 kunder i Vimmerby kommun och 53 kunder i Hultsfreds kommun som var utan ström.

I Västervik finns de flesta drabbade kunderna i trakterna runt Överum och Odensvi.

I Vimmerby kommun är flera platser drabbade. De flesta kunderna finns söder om Vimmerby, öster om Storebro, väster om Södra Vi samt i de allra västligaste delarna av kommunen.

I Hultsfreds kommun är både centralorten, Silverdalen, Vena samhälle, landsbygden norr om Vena samt trakterna runt Mörlunda drabbade.

Strömmen tillbaka i morgon

Orsaken är i flera fall träd som har fallit på ledningar, men ännu orsaken till de flesta strömavbrotten okända.

Prognoserna för när strömmen förväntas komma tillbaka är varierande. I de flesta fall räknar man med att det blir ljust igen under kvällen, men för några få kunder i exempelvis norra Vimmerby kommun, norr om Örsåsa, räknar Eon inte med att elen kommer tillbaka förrän runt lunchtid i morgon måndag. Flera av de nu pågående ärendena saknar ännu helt prognos.

På sin hemsida skriver Eon att stormen Dave orsakar många och stora störningar i elnätet, vilket innebär att felavhjälpningen tyvärr tar längre tid än vanligt – detta gäller både felsökning och reparation.

Uppdatering klockan 19.15:

Vid 19-tiden är det 233 kunder i Västerviks kommun som är utan el. Detta är fördelat på totalt tre pågående strömavbrott.

I Vimmerby kommun är det elva pågående avbrott som gör 360 kunder strömlösa. Här har ett område i trakterna kring Rumskulla tillkommit sedan senast.

I Hultsfreds kommun handlar det om sex pågående strömavbrott och totalt 56 drabbade kunder.

Uppdatering klockan 19.45:

På sin hemsida skriver Eon följande:

"Just nu är det många störningar i södra Sverige. Vi har satt in extra resurser, men vindarna är mycket kraftiga och därför kan vi ännu inte påbörja reparationsarbetet i alla områden. Om du är strömlös hänvisar vi till vår avbrottskarta, som vi uppdaterar löpande så snart vi får ny information. För er säkerhet ber vi er att inte gå nära elledningar. Om ni ser träd som har fallit över ledningar är vi tacksamma om ni felanmäler det till oss, så att vi kan hantera det så snabbt och säkert som möjligt."

Uppdatering klockan 20.30:

Det är ett mödosamt arbete som väntar Eons personal, vilket så klart försvåras av att det fortfarande blåser kraftigt och att man då av säkerhetsskäl inte kan ta sig fram överallt.

Vid klockan 20.15 var 57 kunder i Hultsfreds kommun utan ström, 237 kunder i Västerviks kommun och 369 kunder i Vimmerby kommun.

Vad gäller prognoser för när kunderna kan få strömmen tillbaka är det fortfarande inte många besked som har kunnat ges.

Uppdatering klockan 21.20:

Enligt Eons avbrottskarta är nu 1 239 kunder utan el i Vimmerby kommun, orsakat av 16 olika strömavbrott. Här är landsbygden i stora delar av kommunen drabbad. Drygt hälften av kunderna som saknar el finns i trakterna runt Södra Vi och i de sydöstra delarna av kommunen – fårn Hällerum och Fjälster och österut.

I Västervik är det 561 kunder som är utan ström och antalet pågående strömavbrott är nio stycken. Ett stort antal av de tillkommande ligger i nätområde Hallingeberg, mellan Locknevi och Blackstad.

I Hultsfred är det i skrivande stund 385 kunder som är drabbade. Totalt handlar det om åtta strömavbrott i kommunen, där området öster om centrala Hultsfred nu är hårt drabbat – på andra sidan sjön Hulingen och österut.

Uppdatering 22.50:

Antalet kunder i de tre kommunerna i norra Kalmar län som saknar el fortsätter att öka. Vid klockan 22.30-tiden är siffran nu uppe i över 2 800. Dessa är fördelade enligt följande:

Hultsfreds kommun: 715 drabbade kunder, 16 elavbrott

Västerviks kommun: 756 drabbade kunder, 11 elavbrott

Vimmerby kommun: 1 367 kunder, 19 elavbrott

I stort sett samtliga avbrott saknar prognos för när strömmen kan vara tillbaka. I endast ett fåtal ärenden finns det prognos, och den säger då som tidigast efter lunch under tisdagen.

"I anslutning till de flesta ärendena i våra tre kommuner skriver nu Eon följande på sin hemsida: ”Stormen Dave har ställt till med många avbrott i vårt område. Rådande väderläge gör att våra medarbetare inte kan arbeta säkert ute i kväll. Så vi kommer tyvärr inte kunna avhjälpa detta strömavbrott i dag. Prognosen är att strömmen kommer tillbaka under morgondagen. Uppdatering sker när vi vet mer.”

Uppdatering 08.10 6 april:

På morgonen är det fortfarande väldigt många i Vimmerby, Hultsfred och Västervik som är utan el. Här är de senaste siffrorna:

Vimmerby kommun 1246 kunder, 20 avbrott.

Hultsfreds kommun: 739 drabbade kunder, 22 elavbrott

Västerviks kommun: 791 drabbade kunder, 14 elavbrott.

Prognos saknas för de flesta avbrotten.

Uppdatering 20.10 6 april:

Eon har gjort stora framsteg under måndagen och fått ned antalet strömlösa hushåll till cirka 500 vid 20-tiden.

Såhär ser fördelningen ut bland våra kommuner:

Vimmerby kommun 139 kunder, 11 elavbrott.

Hultsfreds kommun: 259 drabbade kunder, 18 elavbrott

Västerviks kommun: 76 drabbade kunder, 10 elavbrott.

Prognos för när strömmen är tillbaka hos alla saknas i många fall. Tidigare idag meddelade Eon att man inte kunde garantera att alla skulle få tillbaka strömmen idag:

– Det absolut viktigaste vi har är vår personal ute i fält och deras säkerhet måste alltid gå först. Vi har kallat in så mycket extra personal som vi kan för att hjälpa så många kunder som möjligt, men rådande väderläge kommer tyvärr göra att alla våra kunder i norra Kalmar län inte kan räkna med att få tillbaka strömmen under dagen. Vi får förbereda oss på att utföra en del reparationsarbeten även under tisdagen. Fördelen då är att väderprognosen ser betydligt mer gynnsam ut, sa Henrik Sjöberg, regionchef på Eon för Småland och Halland, i den här intervjun tidigare idag.

Uppdatering 09.40 7 april:

Under tisdagens förmiddag var det fortfarande flera hundra abonnenter utan ström. Såhär ser det ut, kommun för kommun:

Vimmerby kommun 82 kunder, 10 elavbrott.

Hultsfreds kommun: 261 drabbade kunder, 20 elavbrott

Västerviks kommun: 16 drabbade kunder, 8 elavbrott.

Prognosen för när elen kan vara tillbaka är oklar.