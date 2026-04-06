JUST NU: 2 800 KUNDER I TRAKTEN UTAN EL – DYSTER PROGNOS

Vid 18-tiden på söndagen var mer än 550 kunder i norra Kalmar län drabbade av strömavbrott. Foto: MostPhotos

I stormens spår är nu drygt 2 800 kunder i Västerviks, Vimmerby och Hultsfreds kommun drabbade av strömavbrott. Antalet har ökat dramatiskt under kvällen, och prognosen är ddyster. De allra flesta kan inte räkna med att få tillbaka elen förrän under morgondagen.

Vid 18-tiden var det 280 kunder i Västerviks kommun, 232 kunder i Vimmerby kommun och 53 kunder i Hultsfreds kommun som var utan ström.

I Västervik finns de flesta drabbade kunderna i trakterna runt Överum och Odensvi.

I Vimmerby kommun är flera platser drabbade. De flesta kunderna finns söder om Vimmerby, öster om Storebro, väster om Södra Vi samt i de allra västligaste delarna av kommunen.

I Hultsfreds kommun är både centralorten, Silverdalen, Vena samhälle, landsbygden norr om Vena samt trakterna runt Mörlunda drabbade.

Strömmen tillbaka i morgon

Orsaken är i flera fall träd som har fallit på ledningar, men ännu orsaken till de flesta strömavbrotten okända.

Prognoserna för när strömmen förväntas komma tillbaka är varierande. I de flesta fall räknar man med att det blir ljust igen under kvällen, men för några få kunder i exempelvis norra Vimmerby kommun, norr om Örsåsa, räknar Eon inte med att elen kommer tillbaka förrän runt lunchtid i morgon måndag. Flera av de nu pågående ärendena saknar ännu helt prognos.

På sin hemsida skriver Eon att stormen Dave orsakar många och stora störningar i elnätet, vilket innebär att felavhjälpningen tyvärr tar längre tid än vanligt – detta gäller både felsökning och reparation.

Uppdatering klockan 19.15:

Vid 19-tiden är det 233 kunder i Västerviks kommun som är utan el. Detta är fördelat på totalt tre pågående strömavbrott.

I Vimmerby kommun är det elva pågående avbrott som gör 360 kunder strömlösa. Här har ett område i trakterna kring Rumskulla tillkommit sedan senast.

I Hultsfreds kommun handlar det om sex pågående strömavbrott och totalt 56 drabbade kunder.

Uppdatering klockan 19.45:

På sin hemsida skriver Eon följande:

"Just nu är det många störningar i södra Sverige. Vi har satt in extra resurser, men vindarna är mycket kraftiga och därför kan vi ännu inte påbörja reparationsarbetet i alla områden. Om du är strömlös hänvisar vi till vår avbrottskarta, som vi uppdaterar löpande så snart vi får ny information. För er säkerhet ber vi er att inte gå nära elledningar. Om ni ser träd som har fallit över ledningar är vi tacksamma om ni felanmäler det till oss, så att vi kan hantera det så snabbt och säkert som möjligt."

Uppdatering klockan 20.30:

Det är ett mödosamt arbete som väntar Eons personal, vilket så klart försvåras av att det fortfarande blåser kraftigt och att man då av säkerhetsskäl inte kan ta sig fram överallt.

Vid klockan 20.15 var 57 kunder i Hultsfreds kommun utan ström, 237 kunder i Västerviks kommun och 369 kunder i Vimmerby kommun.

Vad gäller prognoser för när kunderna kan få strömmen tillbaka är det fortfarande inte många besked som har kunnat ges.

Uppdatering klockan 21.20:

Enligt Eons avbrottskarta är nu 1 239 kunder utan el i Vimmerby kommun, orsakat av 16 olika strömavbrott. Här är landsbygden i stora delar av kommunen drabbad. Drygt hälften av kunderna som saknar el finns i trakterna runt Södra Vi och i de sydöstra delarna av kommunen – fårn Hällerum och Fjälster och österut.

I Västervik är det 561 kunder som är utan ström och antalet pågående strömavbrott är nio stycken. Ett stort antal av de tillkommande ligger i nätområde Hallingeberg, mellan Locknevi och Blackstad.

I Hultsfred är det i skrivande stund 385 kunder som är drabbade. Totalt handlar det om åtta strömavbrott i kommunen, där området öster om centrala Hultsfred nu är hårt drabbat – på andra sidan sjön Hulingen och österut.

Uppdatering 22.50:

Antalet kunder i de tre kommunerna i norra Kalmar län som saknar el fortsätter att öka. Vid klockan 22.30-tiden är siffran nu uppe i över 2 800. Dessa är fördelade enligt följande:

Hultsfreds kommun: 715 drabbade kunder, 16 elavbrott

Västerviks kommun: 756 drabbade kunder, 11 elavbrott

Vimmerby kommun: 1 367 kunder, 19 elavbrott

I stort sett samtliga avbrott saknar prognos för när strömmen kan vara tillbaka. I endast ett fåtal ärenden finns det prognos, och den säger då som tidigast efter lunch under tisdagen.

"I anslutning till de flesta ärendena i våra tre kommuner skriver nu Eon följande på sin hemsida: ”Stormen Dave har ställt till med många avbrott i vårt område. Rådande väderläge gör att våra medarbetare inte kan arbeta säkert ute i kväll. Så vi kommer tyvärr inte kunna avhjälpa detta strömavbrott i dag. Prognosen är att strömmen kommer tillbaka under morgondagen. Uppdatering sker när vi vet mer.”

Artikeln uppdateras inte mer i dag.