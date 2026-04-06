TAK OCH BRO SKADADE – SE BILDER HÄR

En gångbro vid Gästgivarehagen blev skadad i stormens framfart. Foto: Jakob Karlsson

Stormen Dave orsakar stor skada i Vimmerby kommun. Bland annat har ett tak vid Carlenskogs blåsts sönder och lagt sig rakt över Södra Industrigatan och en bro i Gästgivarehagen skadats.

I bildspelet ovan kan du se bilder från de två händelserna. Vid Carlenskogs har taket helt enkelt blåst av. Gångbron vid Gästgivarehagen har fått två knäckta grenar rakt över sig.

Över 1 400 hushåll i kommunen är utan ström. Den gula varningen för stormen ligger kvar till 03.00 inatt.

Vid 23.45 arbetade räddningstjänsten med att få bort taket.

– Jag har ingen aning om vems det är, säger Kenneth Söderberg vid räddningstjänsten.

