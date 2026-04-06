TAK OCH BRO SKADADE – SE BILDER HÄR

06 april 2026
    Taket omöjliggör framkomst på Södra Industrigatan vid 23-tiden. Foto: Ossian Mathiasson

    En gångbro vid Gästgivarehagen blev skadad i stormens framfart. Foto: Jakob Karlsson

NYHETER 05 april 2026 23.35

Stormen Dave orsakar stor skada i Vimmerby kommun. Bland annat har ett tak vid Carlenskogs blåsts sönder och lagt sig rakt över Södra Industrigatan och en bro i Gästgivarehagen skadats.

I bildspelet ovan kan du se bilder från de två händelserna. Vid Carlenskogs har taket helt enkelt blåst av. Gångbron vid Gästgivarehagen har fått två knäckta grenar rakt över sig. 

Över 1 400 hushåll i kommunen är utan ström. Den gula varningen för stormen ligger kvar till 03.00 inatt. 

Vid 23.45 arbetade räddningstjänsten med att få bort taket. 

– Jag har ingen aning om vems det är, säger Kenneth Söderberg vid räddningstjänsten. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

