EONS TUNGA BESKED: "KAN INTE RÄKNA MED STRÖM I DAG"

Eons regionchef, Henrik Sjöberg, berättar att flera av de strömlösa kunderna i våra trakter inte kommer kunna räkna med att få tillbaka strömmen under dagen. Foto: Pressbild/Micael Rundberg

Vinden tar i igen, och det skapar problem för Eons personal. Fortfarande är fler än 1 600 kunder i våra trakter utan el, och flera av dem kommer inte få tillbaka den under dagen.

Stormen Dave drog under söndagen in över våra trakter med full kraft och som mest var upp emot 3 000 kunder i norra Kalmar län strömlösa.

Vid 13-tiden på måndagen är det fortfarande många som är utan elektricitet. Enligt Eons avbrottskarta rör det sig om totalt 1 651 kunder i kommunerna Vimmerby (736), Västervik (269) och Hultsfred (646). Här är det i skrivande stund sammanlagt 45 pågående strömavbrott.

Eons förhoppning var att kunderna skulle återfå elen under måndagen, men så kommer det inte bli.

Ingen ström i dag

– Vindarna har hållit på hårt sedan i går eftermiddagen och kommer ta ny kraft nu under måndagseftermiddagen i dina trakter. Det kommer öka på till uppemot 20-25 sekundmeter på sina håll, vilket ställer till det rejält för oss, säger Henrik Sjöberg, regionchef på Eon för Småland och Halland.

– Det absolut viktigaste vi har är vår personal ute i fält och deras säkerhet måste alltid gå först. Vi har kallat in så mycket extra personal som vi kan för att hjälpa så många kunder som möjligt, men rådande väderläge kommer tyvärr göra att alla våra kunder i norra Kalmar län inte kan räkna med att få tillbaka strömmen under dagen. Vi får förbereda oss på att utföra en del reparationsarbeten även under tisdagen. Fördelen då är att väderprognosern ser betydligt mer gynnsam ut, säger han.