Han ger ut ny bok efter folks önskemål – "Vill inspirera"

Djursdalarundan är en av 37 rundvandringar i nordöstra Småland som beskrivs i nya boken, Christian Holzers femte på svenska. Foto: Lotta Madestam

Christian Holzer hoppas att hans nya guidebok, med endast rundslingor, ska inspirera till att ge sig ut i naturen. Foto: Lotta Madestam

Christian Holzer från Basebo är aktuell med en ny guidebok. Med den vill han inspirera till att ge sig ut i naturen och delar med sig av hemliga smultronställen. – Boken blev till efter önskemål, säger han inför att boken släpps i bokhandeln.

Efter tre decennier av vandringar och fyra utgivna guideböcker på svenska och lika många på tyska beskrivs Christian Holzer, vd för Basebo förlag, som Smålands mest erfarna guideboksförfattare.

Nu är han aktuell med ytterligare en; ”Med lätta steg: 37 rundvandringar i Småland”. En bok på drygt 200 sidor där författaren varvar spännande berättelser och roliga anekdoter med stämningsfulla bilder.

– Boken blev till efter önskemål av läsare och besökare som saknade en guidebok för rundslingor, där man börjar och slutar på samma plats. Jag hade inte tänkt på det, det gör det ju lättare att gå, så jag lyfte det i mitt nätverk och började samla på dem, säger han.

Ger exklusiva tips

Ska Christian Holzer vara ärlig trodde han att det skulle finnas betydligt fler rundvandringar. Han uppskattar antalet till 50 i den här delen av Småland, 37 av dem valdes ut och hamnade i boken. Ordnade efter längd, från korta tvåkilometerspromenader till imponerande Ostkustleden på 165 kilometer – de flesta under tio kilometer, som passar både nybörjare och erfarna vandrare. Ingen vandring ligger längre bort än en timmes bilfärd från Vimmerby.

– Jag gick dem alla under en sommar, flera av dem två gånger, så det blev en delvis ansträngande sommar, säger han och ler.

I boken delar han med sig av sina egna vandringsupplevelser, eller som han själv säger nordöstra Smålands bästa rundor. Som exempel kan nämnas Djursdalarundan och Smé-åna i Vimmerby kommun, Stubbhult och Hesjön runt i Hultsfreds kommun samt Gladhammarsleden och Gränsö i Västerviks kommun.

– Läsaren bjuds på hemliga smultronställen och exklusiva tips som inte finns någon annanstans.

Enkelt, tryggt och bekvämt

Boken gavs ut för en dryg vecka sedan och i nästa vecka släpps den i bokhandeln. Förutom i Vimmerby, där den redan finns i hyllorna.

– Varje tur börjar och slutar på samma plats, enkelt, tryggt och bekvämt. Lederna är tydligt markerade och lätta att gå, varken kompass eller särskild vandringsvana krävs, säger Christian Holzer som vill uppmuntra folk att ge sig ut och njuta av naturen.

En översiktskarta, tillgänglig även via Google Maps, visar startpunkterna och med hjälp av QR-koder kan läsaren ladda ner detaljerade kartor och broschyrer till många av lederna.