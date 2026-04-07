Belysningen avstängd i stormens spår

Vemab har en del att göra för att få ordning på elljusspåret igen. Foto: Pressbild

Flera träd knäcktes i VOK-skogen under stormen Dave. Belysningen på elljusspåret kommer därför vara avstängd tills vidare.

Arbetet med att återställa spåret har inletts, men det är oklart när belysningen kommer att fungera igen. Flera träd har fallit över ledningen längs med banan.