FJÄRDE DYGNET UTAN STRÖM – PROGNOSER SAKNAS

Arbetet med att få fram el till de sista strömlösa kunderna i länet fortsätter under onsdagen. Foto: Eon

128 kunder i länet går nu in på sitt fjärde strömlösa dygn efter stormen Daves härjningar under påskdagen. Fortfarande saknas i de flesta fall prognos för när elen kan komma tillbaka.

Av länets 128 abonnenter som nu på onsdagsmorgonen fortfarande saknade el fanns 102 i länets tre nordligaste kommuner (57 kunder i Hultsfreds kommun och 15 pågående strömavbrott, 45 kunder i Vimmerby kommun och 5 pågående strömavbrott samt 2 kunder i Västerviks kommun och 1 pågående strömavbrott).

Som mest var närmare 3 000 kunder i dessa tre kommuner utan el efter söndagens storm.

De hårda vindarna som sedan präglade måndagen avtog under tisdagen och gav Eon bättre förutsättningar för reparationsarbetet. Insatserna var under dagen särskilt koncentrerade till de norra delarna av länet, där skadorna på elnätet varit som störst.

De svårlösta felen återstår

Under tisdagen utförde helikoptrar besiktning av elnätet i de mest drabbade områdena. Tre besiktningshelikoptrar var i drift och ytterligare förstärkning planeras till onsdagen.

I vissa fall använder man även helikoptrar med gripklo för att lyfta bort träd från ledningsgator och vid behov genomförs bortsprängning av träd för att möjliggöra ett säkert röjningsarbete

– Vi har gjort stora framsteg sedan stormen drog in, men nu återstår de mer svårlösta felen som tar längre tid att åtgärda. Vårt fulla fokus ligger på att återställa strömmen till de kunder som fortfarande är utan el, men tyvärr är det så att inte alla kommer att få strömmen tillbaka förrän tidigast under onsdagen, sa Eons regionchef Björn Persson på tisdagskvällen.

”Framdriften kan vara långsammare”

Eon har mobiliserat omfattande resurser i arbetet, med omkring 210 personer som arbetar ute i fält; montörer, tekniker, röjare och huggare. Till det tillkommer ett 40-tal personer inom driftledning, planering och logistik samt flera externa resurser och fem helikoptrar, skriver företaget i ett pressmeddelande.

– Även om vädret nu är lugnare är arbetet fortsatt utmanande. Det handlar ofta om svåråtkomliga fel i skog och mark, där vi måste arbeta metodiskt och säkert. Det gör att framdriften kan vara långsammare i det här skedet, säger Björn Persson.