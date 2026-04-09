Tell en av flera krafter bakom golfklubbens förvandling

Göran Tell är en av många ideella krafter som har gjort viktiga insatser för Tobo Golfklubbs utveckling till årets säsong. – Det har bland annat varit restaurangen och mycket annat, säger han.

Percy och Joakim Hesselgård riktade under skärtorsdagens grand opening av Guldkringlans restaurang på Tobo Golfklubb ett stort tack till alla personer som har gjort satsningen möjlig.

”Med den förening som finns i dag och allt arbete som görs ideellt så är vi oerhört tacksamma för att vi har fått chansen att komma hit och göra det för klubben tillsammans med er”, sa Percy Hesselgård under sitt tal på premiärkvällen.

Göran Tell är en av de mest drivna ideella krafterna i det som har skett på Tobo Golfklubb under hösten, vintern och våren och är nöjd med hur man har fått till både restaurangen och 9,5-kiosken i anslutning till nians green.

– Jag måste säga att det är fantastiskt. Det var rätt häftigt från början när man fick höra att det var förhandling på gång och när man fick reda på att det kommer bli en satsning med Guldkringlan. Att hålla det hemligt tills att det var officiellt var jättesvårt för medlemmarna som såklart ville sprida informationen. Det var nästan för bra för att vara sant, säger Göran Tell.

"Positiv känsla som sprider sig"

Göran Tell ser positivt på att golvet i restaurangen har öppnats upp för att skapa en trappa ner till 9,5:an.

– Just den här idén med trappan är den stora grejen. Det öppnar upp det på ett helt annat sätt. Vi hade i stort sett ingen 9,5:a med de tidigare restaurangägarna och de var inte heller intresserade av det, säger Göran Tell.

Säsongen är i sin linda och det som återstår att fixa på anläggningen är finliret.

– Vi måste måla och tvätta på olika ställen, men det ger sig själv i och med att det har blivit så fint inne i lokalerna. Det är en positiv känsla som sprider sig och gör att man får med sig medlemmarna som känner att de vill vara med och bidra.

Det har även gjorts förbättringar ute på banan som lyfter upplevelsen. Göran Tell tänker i huvudsak på hål 15.

– Vi har plankat in det som tidigare bara var en igenvuxen gyttjehög. Det var inget spektakulärt hål tidigare, men nu har vi fått till ett hål som man kan se fram emot. När man kommer till hål 15 vet man att det blir häftigt. Vi började jobba med banan under senhösten och har fortsatt hela vintern.

Vad är det som engagerar dig till att vara en ideell kraft och hjälpa till på golfbanan?

– Vad som driver mig? Ja, det vete i fasen. Jag är en gammal projektledare inom byggbranschen och har jobbat på ett företag i Växjö. Jag har jobbat i Norge i tio-tolv år och i England i några år. Det är klart att det sitter i och att man vill engagera sig. Jag har byggt ett hus i området och trivs här.

Hur har det varit att göra iordning restaurangen för att nu se hur bra det har blivit?

– Det är spännande att skapa. Jag tycker om att snickra, delegera, få tag i arbetskraft och sätta folk i arbete. Det är mycket så jag har gjort. Vi tog in en entreprenör – TS Bygg – för att fixa öppningen och trappan. Tommy (Svensson) har gjort ett jättebra jobb med att öppna upp bjälklaget och fixa trappan.

Vad säger du om slutresultatet?

– Det är fantastiskt, verkligen jättebra. Jag kan inte säga att det är något som fattas mer än att vi ska snygga upp en del saker utvändigt.

"För några år sedan var det kris"

Enligt Göran Tell förfogar golfklubben numera över en fin golfbana och en fin restaurang, vilket lätt för tillbaka tankar till hur det var för några år sedan.

– För några år sedan var det kris på golfbanan. Jag tror att det var Björn Palmgård som fick en avbokning på 20 personer i Fredensborg för att banan var så dålig. De hade hört ryktet eller sett det och bokat av det. Då drog det igång på flera håll. Micael Glennfalk kontaktades och klubben fick tag i ”Krilla” (Kristian Petersén från Loftahammar) och tog in honom för att rodda i vad vi kan göra. Jag kom ihåg första intrycket. Det var här när de började klippa gräset diagonalt. Du såg mönster och bara det lyfte intrycket.

Hur mådde klubben då?

– Det var inte bra. Det påverkade intresset och det fanns golfare som gick till andra klubbar i närområdet.

Nu är tonläget något helt annat.

– Man kan skriva recensioner i appen Golfamore. Vilka positiva recensioner vi har fått där, inget negativt. Det var någon som har skrev att det var lite långt till sjön.