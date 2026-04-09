JUST NU: POLISEN GÅR UT MED BILD – SÖKER MED HELIKOPTER

Polisen släpper nu en bild på den man som är försvunnen. Foto: Polisen/Press

Polisen har gått ut med en efterlysning, sedan en man med demenssjukdom har anmälts försvunnen i Virserum. "Han kan ha gått långt", skriver polisen som därför ber allmänheten också i närliggande kommuner om hjälp.

Enligt polisens hemsida lämnade mannen bostaden i Virserum någon gång under tidiga torsdagsmorgonen. Vid 15-tiden var han fortsatt borta, varför polisen ber allmänheten om hjälp.

Mannen uppges vara i 70-årsåldern, 184 centimeter lång och vid försvinnandet var han klädd i grön reflexjacka, svart tjock mössa, blå jeans och svarta skor.

"Mannen kan ha gått långt och därför är alla iakttagelser i Hultsfreds kommun och närliggande kommuner av intresse", skriver polisen som uppmanar den som sett mannen, eller kanske ser honom just nu, att ringa 112.

Uppdaterad klockan 15.44:

Mannen anmäldes försvunnen vid lunchtid, men själva försvinnandet skedde redan på morgonen.

– Vi är så klart intresserade av alla iakttagelser som gjorts i Hultsfreds kommun med omnejd får jag säga, för den här mannen kan ha gått långt, säger Filip Annas, presstalesperson vid Polisen Region Syd.

Har ni fått in några uppgifter om att mannen kan ha setts någonstans?

– Ja, det har gjorts iakttagelser, det var i Högsby kommun bland annat.

Polisen har trappat upp sökandet och söker nu med hjälp av helikopter som är på väg upp och hundpatruller utöver vanliga patruller.

Uppdaterad klockan 17.00:

Polisen har nu gått ut med bild på den försvunna mannen, vilket ni kan se här ovan. Man söker med helikopter plus hundpatrull fortsatt.

– Vi har en ganska stor sökinsats igång. Han ska ha blivit sedd i Fågelfors, men det var redan i förmiddags. Anledningen till att vi uttrycker att vi är intresserad av alla iakttagelser i och runt Hultsfred beror på den här iakttagelsen i Fågelfors, som sannolikt är den här mannen. Han kan ha gått en bra bit. Vi tar tacksamt emot nyare iakttagelser också, säger Filip Annas.

Rättelse: I en tidigare publicering hade polisen uppgift om att mannen är 174 cm lång. Det är fel, mannen är 184 cm lång.

Artikeln kommer att uppdateras.