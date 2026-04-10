Ett och ett halvt år efter allvarliga branden – snart är huset färdigt

Det lägenhetshus på Drottninggatan i Vimmerby som eldhärjades i november 2024 är snart redo för inflytt igen. Foto: Arkivbild

Det var den 14 november 2024 som räddningstjänsten tidigt på morgonen larmades till en brand i ett lägenhetshus på Drottinggatan i centrala Vimmerby. Efterspelet efter den dramatiska morgonen har dock varit både långt och dramatiskt med åtal, rättegång, frikännande och en lång renovering. Fastighetsägare Fredrik Ericsson kan snart se tillbaka på branden som ett avslutat kapitel: – Det känns väldigt bra!

Snart ett och ett halvt åt har gått sedan den dramatiska branden i ett lägenhetshus på Drottninggatan i centrala Vimmerby. Ingen person skadades allvarligt i branden, men lägenheten där branden uppstod eldhärjades kraftigt, och hela huset med totalt sex lägenheter bedömdes som obeboligt efter att branden släckts.

Redan samma dag som huset brann väcktes misstankar mot en man i femtioårsåldern som greps, misstänkt för grov mordbrand. Trots att åklagaren ansåg sig ha stark bevisning i målet ogillades åtalet så småningom av tingsrätten som menade att det inte var ställt helt utom rimligt tvivel att branden var anlagd och inte startat i någon elektronisk utrustning

”Åklagaren har pekat på ett antal omständigheter som talar för att NN uppsåtligen anlagt elden. Vid en bedömning av samtliga omständigheter finner tingsrätten att åklagaren inte bevisat att NN uppsåtligen anlagt branden. Åtalet ska därför ogillas”, skrev tingsrätten i domen.

Hela huset har renoverats

För fastighetens ägare Fredrik Ericsson har det varit intensiva månader när huset renoverats parallellt med det juridiska efterspelet och rättegång. Äntligen kan han se målet, och tanken är att hyresgästerna ska kunna flytta in i sina nyrenoverade boenden inom bara några veckor.

– Det börjar bli färdigt nu. Tanken är att det ska vara klart första maj, men lite skeptiskt är jag till det faktiskt, säger Fredrik.

Mycket har hänt i huset. Sex lägenheter har renoverats i olika omfattning.

– Det har hänt mer invändigt än utvändigt kan man säga. Det var en lägenhet som inte alls berördes av brandskador, men den har fått en uppfräschning också. Det är lägenheten i suterrängen, och den kommer inte bli klar nu, men annars är alla lägenheterna snart färdiga.

Både branden och efterspelet har varit ganska dramatiska. Hur känns det att snart vara i mål med renoveringen?

– Usch ja, herregud. Det känns väldigt bra!