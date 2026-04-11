SOMMARSTUGEBRÅKET TILL NY NIVÅ: ”EN TOTAL MARDRÖM”

Tidigare parkerade fritidshusägarna sina bilar på markägarnas ytor. De stenar som förra sommaren lades ut för att förhindra detta måste nu tas bort. Foto: Arkivbild

Elstängsel för fritidshus och betande tjurar förra sommaren drog i gång ett infekterat bråk mellan två markägare och flera fritidshusägare i Vimmerby kommun. Tjuren på bilden är inte någon av de som omskrivs i texten, utan det är en genrebild. Foto: Arkivbild

Ett stort stenblock på infartsvägen hindrade under torsdagen och fredagen fritidshusägarna att ta sig till sina stugor. Foto: Privat

Ett infekterat bråk mellan markägare och sommarstugeägare i kommunen lyfte till en ny nivå under torsdagen. Stora stenar på infartsvägen uppges då helt ha hindrat fritidshusägarna från att ta sig till sina fastigheter. – Det här är en total mardröm, säger en av sommarstugeägarna till vår tidning.

En infekterad schism mellan å ena sidan två markägare i Vimmerby kommun och å andra sidan ett antal personer som äger fritidsfastigheter på deras mark har pågått en längre tid.

Det hela tog rejäl fart förra sommaren då markägarna polisanmälde fritidshusägarna för att bland annat ha röjt buskar och träd på deras mark samt använt deras mark till parkeringsplats.

Markägarna ska därefter ha satt upp elstängsel som begränsade framkomligheten på den vägen som går till de aktuella fritidsbostäderna och framför allt från vägen till stugorna.

Fara för barn och gamla

Utöver att sätt upp elstängsel mellan vägen och stugorna, hade stora stenar placerats för att förhindra parkering, stenar vräkts i vattnet för att förhindra bad i sjön samt tjurar släppts ut på vägen, en väg som markägarna menade skulle ses som betesmark.

Att fastighetsägarna har rätt att nyttja vägen regleras enligt tingsrätten i ett officialservitut, men markägarna menade att den rätten inte begränsades av stängslet, stenarna eller tjurarna.

Fritidshusägarna var dock av en annan åsikt.

”Dessa hinder innebär att vägen som omfattas av servitutet inte kan användas på ett normalt, tryggt och säkert sätt, vilket strider mot servitutets ändamål och utgör en otillåten besittningsrubbning”, står att läsa i det brev som fastighetsägarna skrev till Kronofogdemyndigheten där de ansökte om särskild handräckning.

Under processen har man bland annat lyft faran i att barn tvingas gå och cykla på en väg där tjurar uppehåller sig, samt orimligheten i att gamla och sjuka människor inte får upp hakarna till elstängslet och i stället måste krypa under elstängslet för att ta sig in till sin stuga.

Annons:

Utslag från Kronofogdemyndigheten

Den 19 december 2025 meddelade Kronofogdemyndigheten utslag. Genom utslaget förpliktades markägarna att avlägsna elstängslet som går mellan servitutsvägen och fritidshusen, avlägsna tjurar från servitutsvägen samt avlägsna stenbumlingar från servitutsområdet.

I ett överklagande till tingsrätten yrkade markägarna att Kronofogdens utslag ska undanröjas och att ansökan om särskild handräckning ska avslås. Som skäl menar man bland annat att ägarna till fritidshusen har gjort intrång på deras mark i flera års tid.

Intrånget ska ha bestått i att deras mark utan tillåtelse tagits i anspråk för bland annat parkering, anläggande av grusplaner, vändplaner, trädgårdsland, förvaring av avfallskärl, båtar och trädgårdsmöbler, samt anläggande av bryggor utan strandskyddsdispens.

Stenblock på infartsvägen

Tingsrätten var dock helt enig med fritidshusägarna, rev upp sitt eget interimistiska beslut från den 12 januari 2026 och fastställde Kronofogdens utslag. Så nu ska med andra ord allt bort av det som Kronofogdemyndigheten beslutade den 19 december.

Men den här tvisten är långt ifrån slut i och med detta. Under torsdagen lyfte den nämligen till en helt ny nivå.

På infartsvägen till fritidshusområdet hade då stora stenblock placerats mitt på vägen, vilket gjorde det helt omöjligt att ta sig med bil till stugorna eller ens i närheten av dem. Detta resulterade i åtminstone fyra polisanmälningar gällande egenmäktigt förfarande mot markägarna, vilket vi berättade om i går morse.

”En total mardröm”

Under fredagen pratade vi med en av de drabbade fritidshusägarna, som uttryckte både obehag, rädsla och frustration kring den uppkomna situationen.

– Det här är en total mardröm. Jag har aldrig hört talas om något liknande. De (markägarna) har tagit den här typen av konflikter till en helt ny nivå. Jag känner bara en stor olust över att ha en sommarställe där man tidigare hämtade energi men nu plötsligt förlorar energi och känner ångest inför. Vi är många människor som har fått vårt sommarparadis förstört – speciellt nu när det inte ens går att komma dit, säger personen som vill vara anonym.

– Det är ändå skönt att rätten nu har sagt sitt. Antingen ska markägarna ta bort alla hinder själva eller så kommer Kronofogden ta in underleverantörer som löser det och sedan skickas notan till markägarna. Men det är så sorgligt att det måste gå så här långt helt i onödan. Och man bara går och väntar på vad som ska hända härnäst.

Räddningschefen i kontakt med markägarna

Stugägaren tycker dock inte att det rent känslomässiga och obehaget är det värsta.

– Nej, man tänker ju mest på vad som skulle kunna hända. Tänk om det befinner sig en person i någon stuga som blir sjuk och behöver ambulans. Hur ska de ta sig dit? Och förra året brann en carport i området, hur ska räddningstjänsten ta sig fram? Nej, detta är helt obegripligt och akut. Vi måste få verkställighet i beslutet – omgående.

Även räddningschefen i Vimmerby kommun, Peter Helge, ser allvarligt på situationen.

– Det var under fredagsmorgonen som jag fick till mig vad som har hänt. Jag tog kontakt med en av markägarna, förklarade allvaret i det hela och att vi skulle kunna göra en polisanmälan avseende blåljussabotage. Jag både tror och hoppas att de förstod då, jag fick i alla fall löfte om att stenarna på vägen skulle tas bort omgående, berättar han.

Under sena fredagseftermiddagen kom vi i kontakt med en av markägarna som bara hade en kort kommentar till det nya kapitlet av schismen, och det var:

”Ingen av fritidsbostadsägarna har servitut för hela vägen”.

Tingsrättens beslut kan överklagas till Göta hovrätt.