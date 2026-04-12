UPPGIFT: BRANDMAN I SMÅLAND DÖD EFTER OLYCKA

Det uppges vara en brandman som dött i olyckan som inträffade i Växjö i kväll. Genrebild. Foto: Bildbyrån

En man i 30-årsåldern har avlidit sedan han fallit från hög höjd i Växjö. Enligt uppgifter till Aftonbladet rör det sig om en brandman som förolyckades i samband med övning.

Polisen gick på söndagskvällen ut med uppgifter om en olycka, som kommer utredas som en arbetsplatsolycka.

”Polis är på plats i samband med att en person fallit från till marken från hög höjd. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus där han senare avled”, skriver Patric Fors, presstalesperson, på polisens hemsida.

Föll över tre meter

Polisen uppger att det är oklart vad som inträffat i nuläget. Aftonbladet går dock ut med att det är en brandman som dött.

Enligt tidningen ska mannen ha fallit över tre meter från en stegbil, i samband med att räddningstjänsten i Växjö övade på söndagskvällen.

Anhöriga är underrättade.