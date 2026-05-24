Stort intresse när event återuppstod – finns tydligt syfte med dagen

Lite varstans i hamnen trivdes människor med eventet och gemenskapen. Foto: Lotta Madestam

Richard Bergström, ägare av Pampas Marina, och Stefan Iwanowski är medlemmar i MYS som visade upp den 110 år gamla båten Lilian, som är i föreningens ägor sedan förra året. Foto: Lotta Madestam

Zsolt Hegmegi, mitten, tillsammans med Patricia och Magnus Thörnwall, som startat Hav1. "Vi tar med oss folk ut i skärgården", sa han. Foto: Lotta Madestam

"Vi har varit ombord på flera båtar. Det var ju speciellt att se Lilian, den får man ju inte komma ombord på hur som helst annars", sa Björn och Åsa Skoog. Foto: Lotta Madestam

Gunilla Krüger, med hunden Aston, begav sig från Loftahammar för att ta del av eventet, som hon tyckte var väldigt trevligt. Foto: Lotta Madestam

Familjen Vikström med bröderna Magne och Vidar ihop med föräldrarna Amanda och Joacim fick veta mer om Sjöräddningssällskapet i Loftahammar genom Mathias Nilsson.

Pampas-Dagen genomfördes i Västervik på lördagen och lockade mycket folk till Pampas Marina. Foto: Lotta Madestam

Pampas-Dagen föddes egentligen i Stockholm. Nu har eventet återuppstått i Västervik, tack vare marinans ägaren Richard Bergström, som hoppas locka nya generationer att gilla båtlivet.

Richard Bergström startade Pampas Marina i Solna 1991.

– Det var under absolut värsta krisen, med 500-procentig ränta året efter. Även då var vi tvungna att försöka locka kunder, så vi startade Pampas-Dagarna.

Eventet genomfördes i Stockholm under hela 1990-talet, vilket gjorde Pampas Marina enormt välkänt, enligt Richard Bergström.

– Sedan 2012 finns en avdelning även här i Västervik, tillägger han.

Vill visa vad båtlivet erbjuder

Redan då, när man kom till staden, genomfördes Pampas-Dagen, fast bara en gång.

– Nu har vi känt att det inte är så roliga tider, vi har regenter i världen som hittar på massa dumheter, som gör att det är mycket stagnation – och då vill vi göra något roligt.

Det finns särskilt ett syfte med dagen, och det är att visa folk i allmänhet och familjer i synnerhet vad båtlivet kan erbjuda.

– Västervik är ju en fantastisk ort, så genom detta hoppas vi att nya generationer kommer gilla båtlivet, säger Richard Bergström.

Annons:

"Väldigt trevligt"

Jämfört med premiären för 14 år sedan, då eventet genomfördes i några få plusgrader, blåst och regn, så bjöd årets tillställning på strålande väder.

– Det här var väldigt trevligt. Det lockar ju mycket folk, så jag är här för att titta på båtar och folklivet i staden, det är fint väder och härligt att promenera i Västervik, sa Gunilla Krüger från Loftahammar.

Även paret Björn och Åsa Skoog från Linköping var nöjda med sin dag.

– Det här var jättetrevligt. Vi har varit ombord på flera båtar. Det var ju speciellt att se Lilian, den får man ju inte komma ombord på hur som helst annars, sa Björn Skoog.

Båten Lilian väckte nyfikenhet

Programmet var brett och passade alla åldrar. Under dagen kunde man bland annat prova på segling med Sjövettsskolan, gå ombord på Sjöräddningssällskapets båt ”Tjustbanken”, Träbåtsföreningen visade sina båtar och en höjdpunkt många uppskattade var just att få gå ombord på den 110 år gamla båten Lilian, som ägs av föreningen MYS, Motor Yacht Society.

– Vi fick båten av de tidigare ägarna, ett läkarpar från London, som hade den här som bostad i 40 år, berättar föreningens Stefan Iwanowski och fortsatte:

– De kände sig till åren komna och att de inte orkade underhålla henne som de ville och tyckte båten var värd. Efter viss vånda bestämdes att de inte kunde ha henne kvar, utan lde etade efter en ny ägare.

Frågade om MYS var intresserad

De ville inte sälja Lilian med risk för att hon skulle hamna i orätta händer, så de hörde sig för om det fanns ett intresse hos MYS, som tar hand om sådana här gamla båtar.

– Båten seglades hem och lade till i Västervik 28 juni i fjol. Vid en ceremoni överräckte ägaren Hillery ett pund till oss, som vi betalade båten med. Det är en lite kul historia, säger entusiasterna Richard Bergström och Stefan Iwanowski.

Tanken nu är att Lilian ska seglas till Stockholm, där hon ska få ligga i Djurgårdsvarvet i några år.

– Sedan kommer hon säkert tillbaka hit för att bottenmålas.

Under dagen kunde man också se exklusiva båtar på land och vatten hos Windy, Hav1 presenterade sin nya 34-fotsbåt och nya skärgårdsupplevelse. Många passade också på att antingen äta eller fika i hamnen, så det blev en dag fylld att aktiviteter och gemenskap.