Här är huset som toppar listan – är dyrast i Vimmerby kommun

Fastigheten på Ählströmsgatan 5 – som såldes för 2,3 miljoner kronor – toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna i Vimmerby kommun under juni månad.

Totalt registrerades nio fastighetsförsäljningar i kommunen i juni, med ett snittpris på 1,4 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades i juni, även om fastigheten kan ha sålts tidigare.

5. 1,4 miljoner, Vimmerby

Nu har huset på Ekvägen 8 i Vimmerby fått nya ägare. Priset blev 1 410 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i juni. Huset byggdes 1961 och har en boyta på 89 kvadratmeter.

16 000 blev priset per kvadratmeter för villan.

4. 1,5 miljoner, Tuna

Tuna-Falla 182 i Vimmerby har fått nya ägare. Affären blev klar i maj och köpesumman blev 1 500 000 kronor.

Det gör kvadratmeterpriset till 19 000 kronor.

3. 2,1 miljoner, Södra Vi

Fastigheten på Karsnäs 467 i Södra Vi har fått ny ägare. Priset blev 2 065 000 kronor. Husets byggår är 1929 och det har en boyta på 90 kvadratmeter.

Priset per kvadratmeter är 23 000 kronor.

2. 2,2 miljoner, Vimmerby

Försäljningen av fastigheten på adressen Järnvägsallén 6 i Vimmerby är nu klar. Ägarbytet blev klart i maj och priset blev 2 150 000 kronor.

Per kvadratmeter blev priset 10 000 kronor.

1. 2,3 miljoner, Vimmerby

Fastigheten på adressen Ählströmsgatan 5 i Vimmerby har fått nya ägare. Köpet blev klart i juni och priset blev 2,3 miljoner kronor. Huset byggdes 1971 och har en boyta på 123 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 18 500 kronor.