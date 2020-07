Efter skrivelsen – här är svaret till kommunen och föreningarna

Kommunen och Vimmerby IF samt Vimmerby MS skickade in en gemensam skrivelse till Kulturdepartementet. Nu har man fått svar.

Med skrivelsen ville Vimmerby kommun och de två stora föreningarna uppmärksamma Kulturdepartementet på att det behövs ett fortsatt stöd till föreningar som går miste om stora intäkter även efter 30 juni 2020. Man ville också veta vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för minska de negativa ekonomiska konsekvenserna för föreningarna.

"Under året har många föreningar upplevt minskade intäkter till följd av Coronapandemin och i vissa fall handlar det om betydande belopp. Regeringen har så här långt skjutit till medel för att täcka upp förluster för inställda evenemang fram till och med halvårsskiftet 2020. Under juli månad kommer två större årligen återkommande evenemang i Vimmerby kommun att behöva ställas in. Det handlar dels om Bullerby Cup, den populära fotbollscupen för barn och ungdomar, med Vimmerby IF som arrangör, dels om folkracetävlingen Semesterracet som arrangeras av Vimmerby MS. I båda fall är det tävlingar som är av stor och avgörande ekonomisk betydelse för arrangörsklubbarna men som också medför intäkter för andra föreningar i Vimmerby kommun", skrev man i skrivelsen.

Satte ingen tidsbegränsning

Nu har Kulturdepartmentet svarat på skrivelsen.

"Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet. Därutöver har regeringen bl.a. arbetat för att begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet och lindra konsekvenser för medborgare och företag. Flera av de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige kommer också idrottsrörelsen till del. Det särskilda stödpaketet om 500 miljoner kronor till svensk idrott fick Riksidrottsförbundet i uppdrag att fördela med syftet att idrottsrörelsen i hela landet består och att idrottsverksamhet på alla nivåer kan överleva krisen", skriver departementet i sitt svar.

Man skriver också att vare sig regering eller riksdag satte någon särskild tidsgräns för dessa medels användande.

"Regeringen följer utvecklingen löpande och om krisen fortsätter efter sommaren kan inget uteslutas. Samtidigt är det uppenbart så att idrottsrörelsen vid en längre kris får ställa om sin verksamhet ytterligare", står det i svaret.

