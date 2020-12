113 NYA FALL I LÄNET – HÄR ÖKAR DET MEST

Totalt är det 5 253 personer som nu är smittade och det är 113 fler än i går.

Kalmar och Västervik har 23 nya fall och sticker ut. Vimmerby sticker också ut med 16 nya fall, men smittan ökar i alla kommuner i länet utom Mörbylånga. Hela kommunlistan ser ut såhär:

Kalmar 1 474 (+23)

Västervik 895 (+23)

Oskarshamn 522 (+13)

Hultsfred 425 (+6)

Vimmerby 359 (+16)

Nybro 323 (+10)

Mörbylånga 288 (+6)

Mönsterås 201 (+-0)

Borgholm 183 (+2)

Emmaboda 139 (+4)

Torsås 117 (+2)

Högsby 101 (+3)

Nytt dödsfall

Däremot tycks läget på sjukhusen vara relativt lugnt under inledningen av julhelgen. 31 personer vårdas just nu, vilket är en färre än under julafton. Sex har skrivits ut från sjukhus under det senaste dygnet och totalt har nu 402 sjukhusvårdade friskförklarats. En person får intensivvård med respirator, vilket är lika många som i går.

Ytterligare ett dödsfall har skett på länets sjukhus. Det rör sig om en man i 90-årsåldern. Totalt har 62 personer avlidit med covid-19 i länet.

Tittar man på testningen så uppdateras inte antalet självtester i dag. Totalt har 43 890 självtester analyserats. Däremot har 69 fler varit positiva och det totala antalet är 3 378. Regionen har provtagit 44 140 (+254) gånger på 27 477 (+111) personer och 1 875 (+44) av dem har varit positiva.

Antalet antikroppstester ligger på 7 447 (+2). 998 (+-0) har varit positiva, vilket motsvarar 13 procent.