Nytt antikroppstest tas fram av forskare på Linnéuniversitetet

Forskargrupperna, under ledning av Ian Nicholls och Per Nilsson från Linnéuniversitetet samt Teodor Aastrup från Attana, utvecklar och utvärderar just nu en ny diagnostikplattform med namnet AVA (Attana Virus Analytics). Man har gjort tester genom serum-, plasma- och helblodsanalyser för att undersöka individers immunförsvarsrespons gentemot SARS Cov-2 och bakterien Clostridium tetani som kan orsaka stelkramp. Testerna har tagits från såväl armveck och fingerstick med lovande resultat, vilket möjliggör en enkel provtagning, där resultat kan fås inom 15 minuter.

Säkrare mätningar av Covid-19 antikroppar

– Tack vare den här nya plattformen får vi ett mer exakt verktyg för att mäta mängd och typ av antikroppar, säger Ian Nicholls, professor i kemi vid Linnéuniversitetet, i ett pressmeddelande. Man kommer att kunna mäta att antikroppar finns och hur väl de fäster till Covid-19. Det här kan bland annat hjälpa till att avgöra vem som behöver vaccineras och hur bra en individ svarar på vaccinationen.

Till skillnad mot dagens binära tester möjliggör AVA en mer nyanserad bild över hur vårt immunförsvar reagerar på olika typer av virus och bakterier. Det unika med AVA är att diagnosplattformen inte bara säkerställer att antikroppstestet är korrekt, den ger också insikter om eventuell bestående immunitet.

Immunitetsprofil på individnivå

Genom att samla in data om kvantiteten och kvaliteten på antikroppar i ett prov och sedan jämföra dessa med prover som tagits vid ett senare tillfälle, kan en immunitetsprofil fastställas. AVA ger också laboratorier möjlighet att validera redan befintliga provresultat med stor träffsäkerhet.

Plattformen kan göra det lättare för beslutsfattare att kunna ta beslut när det gäller till exempel rekommendationer, restriktioner och vaccinering. Bättre tester för antikroppar kommer därför att kunna vara till nytta för såväl individer, myndigheter, företag och samhället i stort.