Foto: MostPhotos

93 NYA FALL I LÄNET – HÄR ÖKAR DET MEST

I dag fortsätter antalet smittade öka ordentligt i Kalmar län. 93 nya fall har upptäckts i länet och 11 384 har nu smittats under pandemin.

Efter en lugn inledning i Kalmar län fick coronapandemin fäste rejält under hösten och Kalmar län har nu haft en relativt hög smittspridning under lång tid. Tidigare i veckan passerade man 11 000 smittade under pandemin men de första dagarna den här veckan var ökningen rätt beskedlig. I går rörde det sig dock om hela 126 nya fall. I dag är det åter höga nivåer med 93 nya smittade.

I alla kommuner är situationen såhär:

Kalmar 3 4446 (+19)

Västervik 1 886 (+24)

Oskarshamn 1 303 (+19)

Vimmerby 793 (+1)

Mönsterås 679 (+15)

Nybro 660 (+2)

Hultsfred 640 (+-0)

Mörbylånga 544 (+2)

Borgholm 283 (+-0)

Emmaboda 281 (+-0)

Torsås 219 (+-0)

Högsby 180 (+4)

Under vecka 9 smittades 530 personer. Vecka 8 blev 488 smittade. Den här veckan har hittills 304 personer bekräftats smittade.

Svårt läge för vården

Sjukvården har en betydligt högre belastning jämfört med för en vecka sedan. I dag vårdas 34 personer på sjukhus, vilket är en färre än i går. Åtta får intensivvård och samtliga får respiratorvård. Det är lika många som i går.

698 personer har kunnat lämna sjukhus under pandemin, vilket är fem fler jämfört med i går. Inget nytt dödsfall på sjukhusen rapporteras i dag och totalt har 114 avlidit på sjukhus under pandemin.

Antalet självtester är uppe i 84 325. Det är 841 fler än i går. Antalet positiva självtester ökar med 81 och är nu uppe i 8 614. Regionen har genomfört 59 168 (+248) tester på 33 791 (+111) personer och 2 770 (+12) har varit positiva.

10 633 har testat sig för antikroppar och 20 procent av dem har varit positiva. Den breda antikroppstestningen ska upphöra i länet.

Simon Henriksson simon.henriksson@dagensvimmerby.se 076 815 45 71

