Socialminister Lena Hallengren, statsminister Stefan Löfven och generaldirektören Johan Carlsson deltog på dagens pressträff. Bilden är från en tidigare pressträff. Foto: Bildbyrån

Coronarestriktioner förlängs – vissa lättnader genomförs

Smittspridningen i landet är fortsatt mycket hög och regeringen lämnade i dag besked om att restriktionerna förlängs till och med 1 juni – till att börja med. Regeringen genomför även vissa lättnader för publika evenemang.

Folkhälsomyndigheten och regeringen hoppades att smittläget skulle kunna leda till lättnader i restriktionerna från och med 17 maj. Så blir det inte. Nytt datum för lättnader är den 1 juni – men även det förutsatt att smittspridningen i landet stabiliserats på en lägre nivå.

Beskedet innebär att det fortfarande råder ett maxtak på åtta personer för allmänna sammankomster, att fysisk distans ska hållas och så många som möjligt ska jobba hemifrån om möjligt.

– För regeringen har det varit viktigt att det ska vara möjligt att kunna genomföra arrangemang som utgör viktiga delar i människors liv, som religiösa sammankomster. Därför remitterades tidigare ett förslag som skulle ta större hänsyn till verksamheterna, deras förutsättningar, och risk för trängsel. Samtidigt var vi tydliga med att reglerna bara kunde införas om läget tillät det. Efter avstämning med regionerna kan vi konstatera att: vi är inte där i dag, sa Stefan Löfven på pressträffen.

ALV påverkas

Det regelverk för publika evenemang och nöjesparker som skulle träda i kraft den 17 maj flyttas också fram till 1 juni. Det påverkar bland annat ALV som hade planerat öppning den 28 maj. Restauranger ska kunna vara öppna till 22.30 från och med den 1 juni. För kultur- och idrottslivet införs olika deltagartak för evenemang och även dessa gäller från och med 1 juni.

– Under längre tid har vi strävat efter ett mer träffsäkert regelverk. Smittspridningen har varit för hög och för osäker, det är fortfarande ett allvarligt läge, men det går åt rätt håll. Folkhälsomyndighetens scenarior visar att smittspridningen väntas gå ner under kommande månader, sa Lena Hallengren under pressträffen.

Återgång till det normala i september

I dag ska Folkhälsomyndigheten även lämna över en plan på hur restriktionerna kan lättas. Dess generaldirektör Johan Carlsson tror att situationen i Sverige kan återgå till det normala i september.

– Vår bedömning är att smittspridningen kan komma ner på en lägre nivå i september. Men vi kan inte ta bort alla åtgärder samtidigt, och inte just nu. I rapporten vi lämnar till regeringen i dag föreslår vi en indelning i tre nivåer, som bedöms utifrån smittspridning, stabilitet i utveckling, belastning på sjukvården och vaccinationstäckning i befolkningen, sa han.

