Det senaste dygnet har ingen person bekräftats smittad med covid-19 i länet. Foto: MostPhotos

Inget nytt coronafall i dagens rapport – två personer vårdas på sjukhus

Det fortsätter att gå åt rätt håll. Region Kalmar län rapporterar om noll nya fall i dagens coronarapport och två covidpatienter på länets sjukhus.

Smittspridningen i Kalmar län har minskat markant under de senaste veckorna med 107 fall vecka 23 och 103 fall vecka 24. Den gångna veckan, vecka 25, ser ut att landa in på 42 fall då måndagens rapport visar noll nya fall. Det är alltjämt 23 342 personer som har testat positivt under pandemin.

Här är hela kommunlistan:

Kalmar 7 669 (+-0)

Västervik 3 223 (+-0)

Oskarshamn 2 437 (+-0)

Nybro 1 688 (+-0)

Vimmerby 1 640 (+-0)

Mönsterås 1 322 (+-0)

Mörbylånga 1 243 (+-0)

Hultsfred 1 167 (+-0)

Emmaboda 696 (+-0)

Borgholm 555 (+1)

Högsby 513 (+-0)

Torsås 366 (+-0)

Två vårdas på sjukhus

När det gäller sjukvården är det två personer som vårdas för covid-19 på sjukhus i länet just nu, en färre än i går. En person vårdas med respirator på intensiven, vilket är oförändrat jämfört med söndagens rapport.

Under pandemin har 141 personer avlidit på sjukhus, lika många som i går. En person har skrivits ut från sjukhuset så den siffran uppgår till 1 094.

Antalet självtester är uppe i 143 879 (+205). Antalet positiva självtester ligger kvar på 18 110. Regionen har gjort 74 558 (+14) tester, på 40 454 (+5) personer och 5 232 (+-0) har varit positiva.

Ossian Mathiasson ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se 0703787116

